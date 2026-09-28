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Bắt giữ kẻ cho vay lãi 'cắt cổ', dùng đủ chiêu trò khủng bố tinh thần con nợ

Thanh Ba
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Khi người vay không trả tiền gốc, lãi đúng thời hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần, tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992, trú TP Hà Nội) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bắt giữ kẻ cho vay lãi nặng tại Đà Nẵng với chiêu trò khủng bố tinh thần con nợ - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Đăng bị khởi tố, bắt giam.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một số người ngoại tỉnh có biểu hiện cho vay lãi nặng trên nhiều phường, xã. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ kéo theo những vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Từ những dấu hiệu ban đầu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ trinh sát tập trung rà soát, sàng lọc, xác minh, quyết tâm làm rõ các đối tượng nghi vấn, và Nguyễn Hải Đăng dần nổi lên với nhiều biểu hiện đáng chú ý.

Đi sâu xác minh, các trinh sát phát hiện Đăng không phải cái tên xa lạ. Năm 2022, người này bị Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tháng 12/2022, sau khi chấp hành xong án phạt, Đăng trở về Hà Nội.

Đến tháng 9/2025, Đăng lại vào Đà Nẵng, cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú.

Quá trình điều tra xác định, để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo, đăng tải thông tin trên mạng xã hội với những lời mời chào như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7 - giải pháp tiêu dùng toàn diện”, “Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”...

Khi có người tương tác với các trang quảng cáo, Đăng trực tiếp liên hệ, tư vấn và thỏa thuận khoản vay. Đăng chỉ cho người tại khu vực Đà Nẵng vay với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Phía sau quảng cáo “tài chính linh hoạt” là mức lãi suất rất cao: Mỗi khoản vay có thời hạn trả góp 26 ngày, mức lãi 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm. Ngoài ra, Đăng còn lấy trước 2 ngày tiền góp và thu thêm từ 5% đến 10% tiền phí, tùy từng khách hàng.

Đăng trực tiếp giao tiền tại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay và yêu cầu quay video quá trình giao nhận. Với người kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp video cửa hàng và giấy đăng ký kinh doanh. Hằng ngày, Đăng đi xe máy đến gặp người vay để thu tiền; nếu không gặp được thì yêu cầu chuyển khoản.

Khi người vay không trả tiền gốc, lãi đúng thời hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần; tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc trực tiếp tìm đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh để buộc họ trả tiền.

Đến ngày 22/9/2026, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động của Đăng, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành bắt giữ.

Ban đầu, Đăng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ được lực lượng chức năng kiên trì thu thập trong suốt quá trình điều tra, người này không còn cơ sở chối cãi và buộc phải thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến nay, Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả, phát live trên TikTok
Tags

nguyễn hải đăng

cho vay lãi nặng

công an TP Đà Nẵng

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