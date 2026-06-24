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Vây bắt thành công Bùi Phương Hồng SN 1998

Chi Chi
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Công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Phương Hồng (SN 1998, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 19/6/2026, Công an xã An Hòa phối hợp với Công an xã Tuy Phước Tây bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Phương Hồng (SN 1998, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã An Hòa.

Theo Quyết định truy nã số 4504/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 09/6/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Bùi Phương Hồng bị truy nã để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, qua công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các Công an cơ sở, Công an xã An Hòa tiếp nhận thông tin liên quan đến quá trình di chuyển của đối tượng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp xác minh, rà soát địa bàn theo quy định.

Vây bắt thành công Bùi Phương Hồng SN 1998 - Ảnh 1.

Chỉ sau khoảng 30 phút kể từ khi nhận được thông tin, Công an xã An Hòa đã nhanh chóng xác định đối tượng Bùi Phương Hồng đang có mặt tại một nhà dân thuộc thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa.

Ngay sau đó, hai đơn vị Công an xã đã tổ chức tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an xã An Hòa để làm việc, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân khu vực xung quanh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu theo quy định, Công an xã An Hòa đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Tuy Phước Tây để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bắt chủ mưu Nguyễn Thái Dương SN 1989 trong chuyên án lớn nhất từ trước đến nay ở Gia Lai
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