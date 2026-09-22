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Bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Đức 76 tuổi

Trang Anh
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Quá trình lẩn trốn, Hoàng Anh Đức đã thay đổi tên gọi, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng.

Ngày 21/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Anh Đức, sinh năm 1950, nơi thường trú: Thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) bị truy nã từ năm 1999.

Đối tượng Hoàng Anh Đức bị truy nã theo Lệnh/Quyết định truy nã số 198 ngày 16/3/1999 của Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự 1985 sửa đổi năm 1991.

Quá trình lẩn trốn, Hoàng Anh Đức đã thay đổi tên gọi, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh và bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Đức tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Sau khi bắt giữ được đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Đối với những vụ truy nã kéo dài nhiều năm, khó khăn không chỉ nằm ở việc đối tượng thay đổi tên tuổi, nơi ở mà còn ở những biến động của đời sống xã hội. Người thân có thể chuyển chỗ ở, địa danh và đơn vị hành chính có thể thay đổi, thông tin qua thời gian có thể trở nên rời rạc. Bởi vậy, quá trình truy tìm đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục cập nhật, chắp nối từng thông tin nhỏ, rà soát các mối quan hệ và kiểm chứng những dấu hiệu phát sinh.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

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