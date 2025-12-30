HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố

Vân Du |

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trương Văn Đảm từ Cà Mau đã bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 30-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Trương Văn Đảm (SN 2008; ngụ phường Giá Rai) - là đối tượng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Bắt giữ đối tượng truy nã Trương Văn Đảm Sau khi lẩn trốn qua nhiều tỉnh , thành phố - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Văn Đảm khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1-2, Trương Văn Đảm cùng đồng bọn dùng dao tự chế, gây thương tích cho ông N.C.T. (SN 1995; ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau).

Sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định Trương Văn Đảm ở Đồng Nai, từ đó phối hợp với địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng tại khu nhà trọ.

Tiếp tục khởi tố 15 người liên quan đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp
Công an tỉnh Cà Mau

Trương Văn Đảm

