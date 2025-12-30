Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, quá trình mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân và các nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh.

Nhóm người của Công ty Lê Phong và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, qua rà soát các vụ việc liên quan Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc , Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ, công an phát hiện nhiều dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, các hoạt động trên có liên quan đến Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê) điều hành; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động đồng bộ lực lượng và biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Tại Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các hợp đồng mua bán nợ mang tính giả cách, thực chất là hợp đồng đòi nợ thuê. Nhóm này hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền thu hồi. Để gây sức ép, Phong chỉ đạo từ 5 - 6 người mặc đồng phục in tên công ty, để lộ hình xăm, liên tục xuất hiện tại nơi ở người vay nhằm tạo tâm lý lo sợ, buộc phải trả tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ hai vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Lê Tuấn Phong (Phong Lê) tại cơ quan điều tra.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận mức ăn chia, soạn thảo các hợp đồng mua bán nợ mang tính hợp thức hóa nhằm đối phó khi bị kiểm tra. Tỷ lệ hưởng lợi dao động từ 20% đến 40% tùy từng hợp đồng và hình thức môi giới. Hoạt động đòi nợ được tổ chức theo mô-típ tương tự Công ty Lê Phong Gia Lai.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm do Nguyễn Trung Đức điều hành, dù đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí - lắp đặt thiết bị, nhưng từ tháng 4/2025 đã tập hợp nhiều người để nhận hợp đồng đòi nợ thuê cho các khoản nợ khó đòi. Nhóm này phân công rõ vai trò từ chỉ đạo, gây áp lực, quay video đến cảnh giới.

Quá trình điều tra cho thấy, các nhóm người thường xuyên tụ tập đông người tại khu dân cư, đe dọa, ép buộc trả nợ với số tiền lớn, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Một số trường hợp sau khi bị xử lý tại TP.HCM còn di chuyển sang địa phương khác tiếp tục hoạt động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18/12 và 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 14 người về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 người về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.