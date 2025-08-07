HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt

Vân Du |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Võ Văn Tài bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

Ngày 7-8, Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp, TP HCM bắt giữ đối tượng Võ Văn Tài (SN 2006; ngụ phường Láng Tròn).

Bắt giữ Võ Văn Tài - đối tượng bị truy nã đặc biệt tại TP HCM - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Văn Tài. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, tháng 11-2024, Tài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đến tháng 6-2025, Tài bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an phường Láng Tròn đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Hiệp.

