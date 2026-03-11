Bắt giữ công nhân Bùi Văn Nguyên sinh năm 2001

Ngày 10/3/2026, Công an phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Nguyên (sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Công an phường Hưng Đạo phối hợp xác minh thông tin nhân thân, lai lịch của đối tượng Bùi Văn Nguyên, đang làm công nhân tại Công ty TNHH Quốc tế SINJOO BO (Việt Nam), ở khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Văn Nguyên (x). Ảnh: CA Hải Phòng

Sau quá trình khẩn trương xác minh, ngày 10/3/2026, Công an phường Hưng Đạo đã tiến hành bắt giữ an toàn và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.