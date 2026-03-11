HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ công nhân Bùi Văn Nguyên sinh năm 2001

Chi Chi |

Bùi Văn Nguyên là đối tượng truy nã trốn từ TP.HCM ra Hải Phòng.

Ngày 10/3/2026, Công an phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Nguyên (sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Công an phường Hưng Đạo phối hợp xác minh thông tin nhân thân, lai lịch của đối tượng Bùi Văn Nguyên, đang làm công nhân tại Công ty TNHH Quốc tế SINJOO BO (Việt Nam), ở khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Bắt giữ công nhân Bùi Văn Nguyên sinh năm 2001 - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Nguyên (x). Ảnh: CA Hải Phòng

Sau quá trình khẩn trương xác minh, ngày 10/3/2026, Công an phường Hưng Đạo đã tiến hành bắt giữ an toàn và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

bắt giữ

công an

đối tượng truy nã

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại