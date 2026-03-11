Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1984; thường trú trước đây tại: xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nay là thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan

Theo hồ sơ, ngày 17/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0935696569 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.