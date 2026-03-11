HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay

Chi Chi |

Nguyễn Thị Lan (SN 1984) là đối tượng bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1984; thường trú trước đây tại: xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nay là thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan

Theo hồ sơ, ngày 17/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0935696569 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Rùng mình xem thực nghiệm hiện trường: Các đối tượng tự đục vỡ xương để trục lợi 6 tỷ bảo hiểm
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

công an TP Hà Nội

Nguyễn Thị Lan

Phụ nữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại