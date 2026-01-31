Bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng sinh năm 1985

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng chồng và 01 đối tượng khác đã tổ chức cho 04 công dân Việt Nam (trong đó có 03 công dân trú tại thành phố Huế và 01 công dân trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp. Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 02 công dân trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 02 đồng phạm về “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, xảy ra tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là xã Phú Vinh, thành phố Huế”), theo khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế lấy lời khai đối tượng Bùi Thị Thu Hồng. Ảnh: CA TP Huế

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng đã xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Sau 06 năm truy tìm, đến ngày 28/1/2026, từ các dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Cửa khẩu, Công an các địa phương liên quan tổ chức bắt giữ đối tượng.

Khoảng 5h sáng ngày 28/1/2026, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang (không theo lộ trình quen thuộc là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng Bùi Thị Thu Hồng. Ảnh: CA TP Huế

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng khai nhận: Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.