Bắt giam Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Công Hợp

Chi Chi |

Đây là 2 đối tượng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Ngày 21/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng là: Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Công Hợp, sinh năm 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Bắt giam Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Công Hợp- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Trường. Ảnh: CA Thái Nguyên

Cả hai đối tượng này đã từng có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau. Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập; tuy nhiên cả hai vẫn có những hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Bắt giam Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Công Hợp- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Hợp. Ảnh: CA Thái Nguyên

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại