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Bắt giam người đàn ông dâm ô 2 bé gái trong đêm Trung thu

Minh Tuệ
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Thấy 2 bé gái vui chơi Trung thu tại khu vực thiếu ánh sáng, người đàn ông 39 tuổi tiếp cận rồi thực hiện hành vi dâm ô với các em.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam T.V.C. (SN 1987, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C. phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi Trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, C. tiếp cận các cháu L.V.K. (SN 2013) và L.N.M. (SN 2012), sau đó thực hiện hành vi dâm ô với các cháu.

Bắt giam người đàn ông dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Đối tượng T.V.C tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo gia đình, nhà trường và các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em; trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, gia đình và nhà trường cần chủ động phối hợp với cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Tags

dâm ô

Công an tỉnh Phú Thọ

trung thu

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