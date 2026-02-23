Bắt giam lái tàu Triệu Văn Nội trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, đến ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/02/2026, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 06 người bị tử vong.

Bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu khách tại Hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) làm 6 người thiệt mạng. Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người),điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ Luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.