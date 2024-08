Ngày 3/8, thông tin từ Công an Đà Nẵng cho biết mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam (75 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, vào cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông L.T.H (trú tại thành phố Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Văn Tam, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng.

Sau thời gian quen biết, ông Tam hứa sẽ cho Công ty ông H. liên danh thi công “Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, trên thực tế, Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án trên, nhưng ông Tam vẫn đưa ra thông tin gian dối và các giấy tờ giả về việc đã được chỉ định thầu dự án.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố, tạm giam với Nguyễn Văn Tam - Ảnh: CA Đà Nẵng

Vì tin tưởng, ông H. đã chuyển vào tài khoản ông Tam số tiền hàng tỷ đồng để đặt cọc liên danh thi công công trình trên.

Sau khi ông H. chuyển tiền, ông Tam nhiều lần đưa ra các văn bản để hẹn thời gian thương thảo, ký kết hợp đồng nhưng đều không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền đã nhận trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.

Bị 141 dừng xe, nam thanh niên run rẩy đưa cho Tổ công tác một "vật lạ" Sau thời gian quanh co, nam thanh niên tự lấy trong người một gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng giao nộp cho Tổ công tác.