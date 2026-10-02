Bắt giám đốc Công ty Dwatch bán đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex, Hermes, Richard Mille

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ, trang sức mang các nhãn hiệu Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot…xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Công an TPHCM khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Trần Trung Du, Giám đốc Công ty Dwatch.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trung Du, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch, để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trần Trung Du, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, qua nắm tình hình địa bàn, đơn vị phát hiện dấu hiệu kinh doanh đồng hồ, bông tai, vòng tay, dây chuyền, nhẫn giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài.

Lực lượng chức năng theo dõi hoạt động kinh doanh, khai thác dấu vết trên không gian mạng, dữ liệu điện tử và phân tích dòng tiền. Đồng thời, công an thu mẫu, giám định, xác minh hoạt động giao nhận để làm rõ phương thức hoạt động và địa điểm chứa hàng.

Sau khi củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, kiểm tra Công ty Dwatch tại số 200-200A đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì do Trần Trung Du làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ, trang sức mang các nhãn hiệu Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot…

Thương hiệu nổi tiếng bị làm giả được Du rao bán.

Theo cơ quan công an, toàn bộ hàng hóa này chưa qua sử dụng, không ghi nhãn theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Du khai thành lập, đăng ký kinh doanh Công ty Dwatch từ khoảng tháng 1/2025.

Theo thông tin công an cung cấp, Du thừa nhận dù biết các nhãn hiệu trên được bảo hộ tại Việt Nam vẫn công khai đăng tải thông tin sản phẩm trên website, Facebook, Zalo để bán cho khách hàng nhằm kiếm lời.