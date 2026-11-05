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Bắt giam chủ tài khoản 'Thành Thật Thà'

Lương Ý
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Trần Minh Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đăng video chứa thông tin sai sự thật về hoạt động của Công ty GSM nhằm thu hút lượt xem, kiếm tiền trên Facebook.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thanh (SN 1990, trú phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

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Công an TP.HCM khởi tố chủ tài khoản ‘Thành Thật Thà’. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về việc một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút với nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong video, người này đưa ra nhiều thông tin bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý để kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, đến thời điểm làm việc, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Theo cơ quan công an, mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ quy định pháp luật. Người đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc lấy lý do chia sẻ quan điểm cá nhân, thu hút lượt xem hay tăng tương tác không thể biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên không gian mạng.

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công ty GSM

công an TP.HCM

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