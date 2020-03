Bắt giam 13 thuộc cấp tiếp tay cho CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẽ đất ma bán cho hàng nghìn khách hàng

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người có liên quan đến vụ án "Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.



Tất cả các bị can này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 5 tháng điều tra, công an xác định hơn 3.300 người đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện.

Theo thống kê, trong số 3300 người này thì họ khai báo bị lừa với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.

Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi vẽ ra 29 dự án ma tại Đồng Nai, 9 dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 dự án ở Bình Thuận để bán cho hàng nghìn người.

Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành khẳng định không phê duyệt bất cứ dự án nào liên quan đến Alibaba.

Sau đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".