Bắt gặp Tóc Tiên hậu thông báo ly hôn, vẫn giữ 1 thói quen liên quan đến Touliver

Những ngày qua, nhiều khán giả không khỏi xôn xao trước tâm thư của Tóc Tiên thông báo kết thúc mối quan hệ vợ chồng với Touliver. Sau 10 năm đồng hành, trong đó có gần 6 năm hôn nhân, cả hai đã quyết định mỗi người một con đường riêng nhưng vẫn làm bạn bè, đồng nghiệp.

Sau khi chia sẻ tâm thư, Tóc Tiên chưa có động thái kế tiếp. Nữ ca sĩ hiện tại đã tắt chế độ bình luận trên bài đăng xác nhận chia tay, và im ắng hoàn toàn trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng tình hình hiện tại của Tóc Tiên. Cho đến mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn nhận được nhiều sự chú ý.

Bắt gặp Tóc Tiên hậu thông báo ly hôn

Theo đó, chiều 18/1, Tóc Tiên được bắt gặp xuất hiện tại chung cư tại phường Cát Lái (TP.HCM). Được biết, Tóc Tiên đã dọn ra căn hộ cao cấp này từ khoảng tháng 9 năm ngoái. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh check-in trong căn hộ hoặc khoe view ban công với góc nhìn ngắm trọn thành phố.

Trong lần lộ diện mới nhất, Tóc Tiên mặc trang phục thoải mái, vẻ ngoài giản dị và đeo khẩu trang bước xuống xe. Phong thái của Tóc Tiên trông tự nhiên, cho thấy tâm thế nhẹ nhàng và vững vàng sau khi mạnh mẽ nói ra câu chuyện về hôn nhân của mình.

Tóc Tiên lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn Touliver

Nữ ca sĩ ăn diện giản dị, trở về căn hộ cao cấp ở phường Cát Lái - nơi ở mới sau khi dọn khỏi biệt thự chung với Touliver

Điều gây chú ý chính là Tóc Tiên vẫn di chuyển bằng chiếc xe chung của cô và chồng cũ. Đây là chiếc xe do Touliver cầm lái và từng được anh chia sẻ trên trang cá nhân. Đây là phương tiện mà Tóc Tiên sử dụng để di chuyển và phục vụ cho công việc trong thời gian qua. Hồi tháng 10 năm ngoái, nữ ca sĩ cũng được bắt gặp ngồi xe này để dự sự kiện. Sau khi đưa Tóc Tiên trở về căn hộ mới, tài xế cũng lái xe về để tại biệt thự nơi Touliver đang sinh sống.

Dù đã chính thức khép lại cuộc hôn nhân, cách Tóc Tiên và Touliver đối xử với nhau sau chia tay vẫn cho thấy sự văn minh và tôn trọng. Thay vì ồn ào hay cắt đứt hoàn toàn, cả hai lựa chọn cách ứng xử chừng mực, giữ mối quan hệ tốt đẹp đúng như những gì từng chia sẻ trước đó. Chi tiết Tóc Tiên vẫn sử dụng chiếc xe chung của hai người cho công việc, trong khi Touliver dành những lời tốt đẹp cho người cũ khiến nhiều người dành sự ngưỡng mộ cho cả hai.

Tóc Tiên vẫn di chuyển bằng chiếc xe chung với Touliver

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Sau gần 6 năm chung sống, ngày 17/1, Tóc Tiên xác nhận dừng lại mối quan hệ vợ chồng với Touliver.

Cô cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Ngay sau bài đăng xác nhận ly hôn của Tóc Tiên, Touliver cũng nhanh chóng có động thái gây chú ý. Cụ thể, nam producer đăng tải hình ảnh vợ cũ kèm dòng chia sẻ ngắn gọn:"To a beautiful chapter that has shaped who I am today. Thank you and always respect" (Tạm dịch: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng").

Tóc Tiên và Touliver chia tay trong sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: FBNV