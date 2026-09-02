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Bắt gặp sao hạng S đình đám Hàn Quốc ở trung tâm thương mại Sài Gòn, đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó

Mộng Du
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Nam tài tử chính là hình mẫu lý tưởng của mọi thế hệ, vừa xuất hiện ở Việt Nam là khiến MXH dậy sóng.

Mới đây, đoàn làm phim điện ảnh Hàn Quốc Hope (Vùng Tử Địa) đã đến Sài Gòn để quảng bá phim. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám bao gồm đạo diễn Na Hong Jin, "ông hoàng phòng vé" Hwang Jung Min, mỹ nhân Squid Game Jung Ho Yeon và đặc biệt là nam thần đình đám bậc nhất châu Á Jo In Sung - cái tên khiến đông đảo chị em mê mẩn suốt hàng thập kỷ. Không phụ sự mong mỏi của công chúng, khi xuất hiện ở buổi cinetour tối 2/9, Jo In Sung nhanh chóng chiếm trọn mọi ánh nhìn và ống kính truyền thông nhờ phong thái của một siêu sao hạng S đích thực.

Visual phong độ đẳng cấp của Jo In Sung

Diện bộ trang phục tối giản nhưng thanh lịch với chiếc áo sơ mi màu vàng kem mix với quần trắng, Jo In Sung tôn trọn vóc dáng cao lớn và đôi chân dài miên man của mình. Dù đã bước sang tuổi 45, gương mặt góc cạnh phong trần cùng nụ cười điềm tĩnh, đầy sức hút của anh vẫn "đốn tim" người hâm mộ như thời Gió Mùa Đông Năm Ấy. Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường không khỏi trầm trồ, cảm thán rằng nam diễn viên ngoài đời đi đến đâu là tỏa hào quang nam thần ngời ngời đến đó.

- Ảnh 1.

Jo In Sung trong buổi cine tour phim HOPE

- Ảnh 2.

Vui vẻ tương tác cùng fan

Dự án đưa Jo In Sung đến Việt Nam lần này là HOPE (Vùng Tử Địa) - bộ phim thuộc thể loại hành động, giả tưởng, giật gân được đầu tư với mức ngân sách "khủng" thuộc hàng cao nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hàn. Bộ phim xoay quanh một ngôi làng hẻo lánh sát khu phi quân sự, nơi người dân phải đối mặt và sinh tồn trước sự tấn công của một thực thể bí ẩn, nguy hiểm. Trước khi đến Việt Nam, HOPE đã khiến khán phòng Liên hoan phim Cannes bùng nổ với tràng vỗ tay kéo dài 6 phút và càn quét các kỷ lục đặt vé trước tại quê nhà.

Trong phim, Jo In Sung thủ vai Sung Ki (Seong Gi) - một gã thợ săn quả cảm. Đây được đánh giá là một trong những vai diễn nặng ký và đột phá nhất trong sự nghiệp của nam tài tử.

- Ảnh 3.

Ảnh: Soompi

Nhắc đến Jo In Sung là nhắc đến một trong những bức tường thành vững chắc của làn sóng Hallyu trên toàn châu Á suốt gần 3 thập kỷ qua. Bước chân vào làng giải trí từ năm 1998, anh nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng S nhờ thực lực diễn xuất đỉnh cao và ngoại hình cực phẩm. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt siêu phẩm truyền hình lẫn điện ảnh "gây bão" như Chuyện Xảy Ra Ở Bali (2004), Song Hoa Điếm (2008), Gió Mùa Đông Năm Ấy (2013), Chỉ Có Thể Là Yêu (2014) và gần đây nhất là bom tấn siêu năng lực Moving (2023) từng gây sốt toàn cầu, trước khi trở lại với HOPE.

- Ảnh 4.

Gió Mùa Đông Năm Ấy. (Ảnh: Soompi)

- Ảnh 5.

Chỉ Có Thể Là Yêu. (Ảnh: Soompi)

- Ảnh 6.

Moving (Ảnh: Soompi)

Hiện tại ở tuổi 45, sự trở lại màn ảnh rộng của Jo In Sung với bộ phim HOPE sau nhiều năm vắng bóng điện ảnh đã chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay". Khí chất quý ông lịch lãm, phong độ ngút ngàn của anh vẫn luôn là thổi năm châm hút khán giả chưa bao giờ ngừng.

- Ảnh 7.

Jo In Sung trong vòng tay fan Việt

- Ảnh 8.

Jo In Sung phong độ ở tuổi U50

Diệp Lâm Anh "hại" Cường Đô La


Tags

Jo In Sung

Hope

hwang jung min

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