Bắt gặp mỹ nhân Việt và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đi ăn riêng

Đây không phải lần đầu cả hai được dân tình bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong cuộc sống đời thường.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền những hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc bác sĩ Chiêm Quốc Thái và người đẹp Ngọc Loan xuất hiện cùng nhau tại một nhà hàng. Loạt ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khi cả hai ngồi chung một bàn ăn, bên cạnh còn có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái diện trang phục đơn giản với áo thun đen, trong khi Ngọc Loan buộc tóc gọn gàng, mặc áo thun tối màu. Không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện, cả hai được bắt gặp trong khoảnh khắc khá đời thường khi dùng bữa tại một chi nhánh lẩu nổi tiếng.

Qua những hình ảnh được lan truyền, có thể thấy bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan ngồi đối diện nhau. Ngoài hai người lớn, bàn ăn còn có hai em nhỏ cùng dùng bữa. Không khí trong ảnh toát lên sự ấm áp như buổi ăn thường nhật của gia đình.

Team qua đường bắt gặp bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan đi ăn

Không khí buổi ăn trông vô cùng ấm áp

Đây không phải lần đầu Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái khiến cư dân mạng bàn tán vì xuất hiện cùng nhau. Hồi tháng 2, mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng hai nhóc tỳ xuất hiện tại khu vực cáp treo của một khu trượt tuyết. Dù chỉ là những khung hình thoáng qua với chất lượng không quá rõ nét, nhiều người vẫn nhanh chóng nhận ra Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhờ vóc dáng, trang phục và các đặc điểm nhận diện quen thuộc.

Trong clip, cả hai cùng chăm sóc các bé, dìu con di chuyển giữa nền tuyết, tạo nên khung cảnh ấm áp của một chuyến du lịch gia đình. Loạt hình ảnh này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Hồi tháng 2 vừa qua, hình ảnh bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan trượt tuyết được chia sẻ trên mạng xã hội

Mối quan hệ giữa cả hai cũng nhận nhiều bàn tán

Ngọc Loan được công chúng biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng quyến rũ cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý ở mùa giải năm đó. Dù không tiến sâu đến những vị trí cuối cùng, Ngọc Loan vẫn để lại dấu ấn riêng và được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng.

Sau khi rời chương trình, người đẹp hạn chế hoạt động trong làng giải trí và chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Ngọc Loan vẫn thường xuyên thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang trọng với những chuyến du lịch nước ngoài, bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ cùng nhiều món trang sức kim cương giá trị.

Bên cạnh đó, đời tư của Ngọc Loan cũng từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Vào cuối năm 2016, cô vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cư dân mạng sau đó soi ra nhiều chi tiết như bàn tay, đồng hồ và phụ kiện được cho là có sự trùng khớp với vị bác sĩ này. Tuy vậy, cả hai đều không lên tiếng về tin đồn này.

Những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nếu bác sĩ Chiêm Quốc Thái đảm nhận vai trò chuyên môn thì Ngọc Loan thường xuyên xuất hiện với tư cách người đại diện điều hành, tham gia các hoạt động đối ngoại, sự kiện doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu.

Ngọc Loan là giám đốc điều hành bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ảnh: Threads