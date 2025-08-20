Bắt gặp Mitsubishi Destinator xuất hiện ở Việt Nam: Là bản vô lăng trái, có ADAS, khi ra mắt dễ thu hút những ai thấy Mazda CX-5 chật

Ngày 20/8, người ta đã bắt gặp Mitsubishi Destinator - bản thương mại của concept DST - trên xe chuyên chở được ghi nhận tại Việt Nam. Trước đó, mẫu xe cũng được bắt gặp chạy thử tại một trường đua ở Tây Ninh. Nhiều khả năng đây là những chiếc đầu tiên được đưa về phục vụ công tác đăng kiểm trước khi ra mắt.

Mitsubishi Destinator không có khác biệt so với bản đã ra mắt thị trường Indonesia, trừ việc vô lăng đã đổi sang bên trái phù hợp với điều kiện giao thông ở Việt Nam. Ảnh: Facebook

Từ những hình ảnh ghi nhận được, Mitsubishi Destinator ở Việt Nam giữ thiết kế tương tự bản ở Indonesia, trừ việc đổi sang vô lăng bên trái. Ngoại hình vẫn đi theo ngôn ngữ thiết kế khỏe khoắn, pha chút tương lai, đèn pha LED và mặt ca-lăng Dynamic Shield quen thuộc từng xuất hiện trên Xpander và Xforce.

Đại diện của Mitsubishi Motors Việt Nam từng tiết lộ mẫu xe này sẽ chính thức đến với người tiêu dùng trong nước vào cuối năm 2025. Thông số kỹ thuật và trang bị chi tiết chưa được công bố. Nhưng tham khảo mẫu xe đã ra mắt trước đó ở Indonesia, Mitsubishi Destinator sẽ ghi điểm trong phân khúc SUV/CUV cỡ C nhờ 3 hàng ghế rộng rãi.

Mitsubishi Destinator trên xe chuyên dụng ở Việt Nam đang lan truyền trên mạng xã hội - Video: Facebook

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 (mm), trục cơ sở 2.815 mm, bán kính quay vòng 5,4 m và trọng lượng 1.495 kg. Không chỉ lớn hơn về kích thước tổng thể so với một số đối thủ, điểm "ăn tiền" nhất của Mitsubishi Destinator là có trục cơ sở dài, tương đương với Hyundai Santa Fe phân khúc trên, nhờ đó mang đến một cabin rộng rãi, tạo nên chiếc SUV 7 chỗ thực thụ, thay vì dạng 5 2 vốn không được đánh giá cao về hàng ghế thứ ba.

Mẫu xe đã ra mắt ở Indonesia sở hữu nội thất hiện đại với bảng táp-lô bọc vật liệu mềm, màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium gồm 8 loa, hỗ trợ 4 chế độ trên bản cao nhất. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ba.

Là xe 7 chỗ, Mitsubishi Destinator cũng tập trung vào công năng sử dụng cho gia đình với nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế. Hàng ghế giữa gập 40:20:40, hàng ghế ba gập 50:50; cả hai đều có thể gập phẳng hoàn toàn để tăng dung tích chứa đồ.

Mitsubishi Destinator trang bị động cơ 1.5L MIVEC Turbo, công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Xe vẫn ứng dụng hệ thống kiểm soát 4 bánh chủ động AWC (All-Wheel Control) với nhiều tính năng như kiểm soát vào cua chủ động (AYC), kiểm soát lực kéo, hỗ trợ điều chỉnh động cơ và trợ lực lái, đảm bảo vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình. Người lái có thể chọn 5 chế độ gồm: Đường nhựa, đường ướt, đường sỏi, đường bùn và chế độ thông thường.

Hình ảnh Mitsubishi Destinator chạy thử ở Việt Nam - Video: Facebook

Hệ thống treo gồm MacPherson ở trước và thanh dầm xoắn phía sau. Treo sau thanh xoắn là một điểm gây tranh cãi sau khi mẫu xe ra mắt Indonesia. Tuy nhiên, ông Ito Masahiro - Giám đốc phát triển sản phẩm, bộ phận chiến lược sản phẩm Mitsubishi Motors toàn cầu - tiết lộ với khán giả của Trên Ghế: Hãng có lý do của mình khi trang bị treo thanh xoắn cho Destinator thay vì đa điểm.

"Nếu dùng hệ treo đa liên kết, như bạn biết, góc treo - hay nói cách khác là góc của bộ giảm chấn - sẽ lớn hơn, và điều đó sẽ buộc chúng tôi phải giảm không gian của hàng ghế thứ ba và khoang hành lý. Vì vậy, chúng tôi đã chọn loại hệ thống treo khác để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa không gian cabin rộng rãi, diện tích chứa đồ hợp lý và trải nghiệm lái êm ái", ông Ito Masahiro cho hay.

Ở Indonesia, xe được trang bị gói an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS) với loạt công nghệ hỗ trợ lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera 360 độ.

Ngoài ra, dù chưa được tiết lộ, nhưng dựa vào giá Xforce tại Indonesia và VIệt Nam, có thể dự đoán mẫu xe mới Mitsubishi Destinator sẽ có giá từ khoảng 640 triệu đồng khi về nước trong thời gian tới.