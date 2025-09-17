Bắt gặp Lý Nhã Kỳ sánh đôi bên trai trẻ kém 8 tuổi, nhưng ánh mắt khác lạ mới là điều khiến netizen xôn xao

Tối 16/9, sự kiện công chiếu Tử Chiến Trên Không biến thảm đỏ thành đại tiệc thị giác với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi. Không chỉ dàn cast chính của bộ phim, mà nhiều khách mời cũng khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Trong số đó, Lý Nhã Kỳ chính là tâm điểm được giới truyền thông lẫn khán giả đặc biệt quan tâm, từ diện mạo đến tương tác của cô với đồng nghiệp đều được cư dân mạng săn đón nhiệt tình.

Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ ra mắt Tử Chiến Trên Không

Xuất hiện trên thảm đỏ Tử Chiến Trên Không, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính. Cô chọn tông đen làm chủ đạo, phối cùng kính trắng và mũ đội lệch tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa sành điệu. So với những lần từng gây tranh cãi về nhan sắc trước đây, hình ảnh của Lý Nhã Kỳ tại sự kiện lần này nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn hẳn.

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ diện mạo chỉn chu và phong thái sang trọng, Lý Nhã Kỳ còn khiến thảm đỏ Tử Chiến Trên Không trở nên nóng hơn bao giờ hết khi sánh đôi cùng diễn viên Lợi Trần. Anh đảm nhận một vai phụ trong bộ phim nhưng lại bất ngờ được chú ý mạnh mẽ bởi khoảnh khắc tương tác với đàn chị.

Lý Nhã Kỳ và Lợi Trần tại sự kiện

Trước ống kính, Lý Nhã Kỳ không ngần ngại tạo dáng gần gũi bên Lợi Trần, thậm chí còn có những cử chỉ thân mật và ánh mắt đặc biệt dành cho đồng nghiệp. Sự thoải mái của cả hai khiến không ít cư dân mạng đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ hơn Lợi Trần tới 8 tuổi, song sự chênh lệch tuổi tác dường như chỉ càng làm tăng thêm sức hút của màn xuất hiện này. Khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo nên tâm điểm bàn tán không kém gì dàn cast chính của bộ phim Tử Chiến Trên Không.

Ánh mắt của Lý Nhã Kỳ dành cho mỹ nam kém mình 8 tuổi khiến nhiều người chú ý

Sau khi chụp ảnh, Lợi Trần còn bất ngờ ôm Lý Nhã Kỳ để cảm ơn

Nói thêm về Tử Chiến Trên Không, bộ phim mà Lý Nhã Kỳ vừa tham dự sự kiện công chiếu, đây là dự án hành động hoành tráng do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, lấy cảm hứng từ những vụ không tặc có thật tại Việt Nam năm 1978. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Thái Hòa trong vai thủ lĩnh nhóm không tặc, cùng Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần,... và nhiều gương mặt trẻ.

Với định dạng IMAX lần đầu tiên áp dụng cho phim Việt, Tử Chiến Trên Không hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh mãn nhãn, cùng những cảnh hành động nghẹt thở. Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí, bộ phim còn được kỳ vọng khắc họa chân thực những bi kịch, căng thẳng và cả sự hy sinh ẩn sau những biến cố chấn động lịch sử.

Nguồn: Tổng hợp