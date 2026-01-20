Bắt gặp Dương Domic tại biệt thự mới giữa tin đồn yêu Linh Ka, diện mạo đời thường suýt nhận không ra

Sau Anh Trai Say Hi 2024, Dương Domic nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón bậc nhất hiện tại. Nam ca sĩ phủ sóng dày đặc từ các sân khấu lớn nhỏ, fanmeeting cho đến loạt hoạt động quảng cáo, booking với nhiều nhãn hàng. Tần suất chạy show liên tục cùng lượng người hâm mộ đông đảo giúp Dương Domic giữ vững độ nóng suốt thời gian dài.

Sau quãng thời gian miệt mài làm việc, theo ghi nhận của chúng tôi, Dương Domic đã có bước chuyển đáng chú ý trong việc thay đổi trụ sở công ty. Trước đó, nam ca sĩ làm việc tại một địa điểm khá khiêm tốn, nằm trong hẻm nhỏ với mức thuê khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng cho một căn hộ diện tích vừa phải.

Tuy nhiên mới đây, Dương Domic được bắt gặp chuyển sang trụ sở mới là một căn biệt thự bề thế tại khu vực Thảo Điền. Theo giới thạo tin bất động sản, căn biệt thự này có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng, còn nếu thuê theo tháng thì chi phí cũng rơi vào mức trên trăm triệu đồng.

Dương Domic đổi địa điểm làm việc sau hơn 1 năm chạy show liên tục

Việc nâng cấp không gian làm việc cho thấy thành quả rõ rệt sau thời gian dài hoạt động chăm chỉ. Cũng tại trụ sở mới, Dương Domic xuất hiện khá thoải mái. Khác với hình ảnh hào nhoáng mỗi khi bước lên sân khấu, đời thường của nam ca sĩ lại ghi điểm bởi sự giản dị.

Khi thì áo ba lỗ, quần short, dép lê đi tập thể dục, lúc lại diện trang phục đơn giản đến khó ngờ. Sự đối lập này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi Dương Domic ngoài đời trông gần gũi và mộc mạc hơn hẳn so với visual "đỉnh chóp" trên sân khấu.

Một chi tiết khác cũng được netizen đặc biệt quan tâm là trong những lần lộ diện gần đây, Dương Domic hầu như xuất hiện một mình, không có Linh Ka đi cùng. Trước đó, cả hai từng bị bắt gặp du lịch chung và vướng nghi vấn hẹn hò, khiến cộng đồng mạng bàn tán không ít. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những khoảnh khắc đời thường của Dương Domic đều khá kín kẽ, càng làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ về mối quan hệ này.

Dương Domic đã dọn trụ sở công ty sang biệt thự bề thế sau hơn 1 năm chạy show chăm chỉ

Nam ca sĩ được bắt gặp trong hình ảnh không thể giản dị hơn

Dương Domic trong bộ quần áo thoải mái, mang dép lê chạy bộ

Thời gian qua, Dương Domic liên tục bị réo tên vì loạt hint hẹn hò với Linh Ka gây dậy sóng mạng xã hội. Theo đó, cư dân mạng soi được từ năm 2024, Dương Domic đã liên tục có hành động thả tim vào hình ảnh của Linh Ka. Không những vậy, nhiều người còn phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự.

Hồi tháng 11/2024, cư dân mạng cũng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, cả hai sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic. Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp.

Cả hai cũng bị lộ ảnh tình tứ đi dạo trên phố vào tháng 11/2024

Vào đầu tháng 12/2025, mạng xã hội đã rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố. Trong ảnh, cô gái diện trench coat dáng dài, tóc xõa nhẹ nhàng và lộ gương mặt không ai khác là Linh Ka. Người đi cạnh cô lại sở hữu ngoại hình cao khủng, đội mũ lưỡi trai và kính đen nhưng không khó nhận ra là Dương Domic.

Không lâu sau, trong một vlog ghi lại chuyến du lịch châu Âu của một cô gái, cư dân mạng nhanh chóng soi được chi tiết gây chú ý ở phần hậu cảnh. Khi ống kính lia qua khung cảnh thiên nhiên, phía sau bất ngờ xuất hiện hình ảnh một cặp đôi ôm hôn tình tứ trên băng ghế. Dù gương mặt không được quay cận, nhưng từ vóc dáng, nhiều người tin rằng đó chính là Dương Domic và Linh Ka. Đáng nói hơn, đoạn vlog này sau đó đã được gỡ bỏ chỉ trong thời gian ngắn, càng khiến nghi vấn bùng lên mạnh mẽ.

Netizen chia sẻ rầm rộ bức ảnh Dương Domic và Linh Ka hẹn hò tại Pháp