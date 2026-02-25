Bắt gặp cặp sao Vbiz công khai diện đồ đôi, ôm eo giữa sự kiện: Muốn chối không yêu nhau còn khó hơn lên trời

Mới đây, ở TP.HCM đã diễn ra một sự kiện và thu hút dàn sao Vbiz được yêu thích. Nổi bật trong số đó là sự xuất hiện của một cặp đôi bị đồn hẹn hò suốt gần 3 năm - Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh.

Tín Nguyễn ghi điểm với diện mạo ngọt ngào, trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện chiếc váy hai dây dáng xòe tone đỏ rượu vang, tôn làn da sáng và bờ vai thanh mảnh. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai và lối trang điểm giúp tổng thể thêm phần nữ tính. Mái tóc vàng uốn lọn mềm mại, cài nơ đỏ đồng điệu với trang phục, khiến cô trông như một “búp bê sống” giữa thảm sự kiện.

Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh song hành cùng nhau trên thảm đỏ

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh lựa chọn phong cách nam tính pha chút cổ điển với áo sơ mi nâu đỏ cài hờ vài cúc, layering cùng áo khoác da đỏ. Anh phối cùng quần jeans xanh, tạo nên tổng thể bảnh bao và cá tính. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng khí chất ngời ngời giúp nam diễn viên ghi điểm tuyệt đối ở những khung hình cận.

Đáng chú ý, cả hai cùng diện outfit tone-sur-tone xoay quanh sắc đỏ nổi bật, tạo cảm giác đồng điệu đầy ẩn ý. Giữa hàng trăm ống kính, Đoàn Thế Vinh lặng lẽ khoác tay qua eo Tín Nguyễn - một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến dân tình “đứng ngồi không yên”. Với màn xuất hiện này, bảo cả hai không có gì đặc biệt thì quả thực khó tin.

Tin đồn hẹn hò giữa Đoàn Thế Vinh và Tín Nguyễn rộ lên từ năm 2023, thời điểm cả hai cùng đầu tư phát triển nội dung trên TikTok và thường xuyên xuất hiện cạnh nhau với những màn tương tác đầy chemistry. Cao trào phải kể đến khi họ cùng góp mặt trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải hồi nửa đầu năm nay. Dù trên phim chỉ vào vai những người bạn thân trong một nhóm nhạc tuổi teen, sự ăn ý tự nhiên giữa hai nhân vật lại khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền”. Ngoài đời, họ cũng liên tục tung ra loạt video TikTok chung với năng lượng vui tươi, kèm theo những khoảnh khắc ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, càng làm dấy lên nghi vấn tình cảm.

Sau thành công của Lật Mặt 8, cặp đôi gần như “dính như sam” tại các sự kiện giải trí, từ họp báo, hậu trường đến những clip triệu view trên mạng xã hội. Dù chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ, việc thường xuyên diện đồ đôi và được hội bạn thân là các TikToker nổi tiếng nhiệt tình đu OTP càng khiến công chúng thêm phần tin tưởng. Nhiều ý kiến cho rằng sự im lặng của cả hai có thể là lựa chọn khôn khéo để bảo toàn hình ảnh cá nhân, tránh để chuyện đời tư lấn át hoạt động nghệ thuật.

Trước khi rẽ hướng sang điện ảnh, Tín Nguyễn đã là gương mặt đình đám trên TikTok với hơn 5,5 triệu người theo dõi. Bước ngoặt đến khi cô được Lý Hải mời tham gia Lật Mặt 7: Một Điều Ước, sau đó tiếp tục góp mặt trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Cả ba dự án đều đạt doanh thu ấn tượng, cộng dồn vượt mốc 1.000 tỷ đồng, giúp Tín Nguyễn từ một TikToker bị nghi ngờ năng lực trở thành gương mặt trẻ có duyên với phòng vé của màn ảnh Việt.

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh cũng là gương mặt trẻ được chú ý của Vbiz. Từng tốt nghiệp ngành kinh tế, anh rẽ hướng sang nghệ thuật và khởi đầu với vai trò thành viên vũ đoàn Bước Nhảy, đồng hành cùng nhiều ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Mono hay Trúc Nhân. Sở hữu ngoại hình điển trai và phong thái cuốn hút, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Khi chuyển hướng sang diễn xuất, Thế Vinh gây bất ngờ khi đảm nhận vai nam chính trong phim truyền hình Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, trước khi tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong Lật Mặt 8.