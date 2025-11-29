Bắt gặp cặp đôi ngôn tình hôn nhau quá dữ giữa chốn đông người: Nhà trai đẹp đỉnh, xem mà không thở nổi

Những hình ảnh hậu trường của Ngọc Điệm Thu vừa bị rò rỉ đã khiến mạng xã hội bùng nổ vì cảnh cưỡng hôn giữa hai diễn viên chính Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Dù chỉ mới là thước phim ngoài lề, phân đoạn này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ bầu không khí căng thẳng, đối kháng dữ dội và sự hòa quyện cảm xúc rõ nét giữa hai nhân vật.

Cảnh hôn dữ dội của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm

Thừa Lỗi sinh năm 1994, là gương mặt đang lên của dòng phim dân quốc và chính kịch. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Vân Chi Vũ, Cẩm Nguyệt Như Ca và Dữ Tấn Trường An. Với gương mặt góc cạnh, khí chất trầm ổn và phong thái phù hợp bối cảnh dân quốc, Thừa Lỗi nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý của dòng phim cổ trang, dân quốc những năm gần đây.

Trong Ngọc Điệm Thu, anh đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên, Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu. Nhân vật mang vẻ bí hiểm, nguy hiểm và sở hữu trọng trách lớn trong gia tộc. Sự điềm lạnh và ánh mắt sắc như lưỡi dao của Thừa Lỗi đã khiến tạo hình dân quốc của anh được khen là “chuẩn bản gốc”, phù hợp hoàn toàn với hình ảnh thiếu gia u tối của thời kỳ ấy.

Thừa Lỗi

Từ Nhược Hàm sinh ngày 27/2/1998 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Từ Nhược Hàm ừng tham gia các phim như Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được, Ngắm Trúng Tương Lai Của Em, Hoa Mùa Hạ, Thiếu Niên Minh Long… với hình ảnh nữ diễn viên trẻ được đánh giá cao nhờ visual nhẹ nhàng, diễn xuất tự nhiên.

Sở hữu gương mặt dịu dàng, đôi mắt to long lanh và khí chất tinh khôi, cô được nhận xét đặc biệt hợp với tạo hình nữ sinh, cô gái thời dân quốc.

Trong Ngọc Điệm Thu, Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, một cô gái nghèo phải làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong hình ảnh hậu trường, tạo hình bím tóc đen, áo dài dân quốc và vẻ nhút nhát của cô được đánh giá là “đúng khí chất thời kỳ”, mang lại cảm giác chân thực và gây thiện cảm mạnh với khán giả.

Trong loạt ảnh bị rò rỉ, Thừa Lỗi bất ngờ kéo sát Từ Nhược Hàm vào lòng, tạo nên một thế đối đầu căng thẳng. Ánh mắt lạnh lùng và dáng đứng áp chế của anh đối nghịch hoàn toàn với sự sợ hãi, run rẩy và cố gắng thoát thân của cô.

Khán giả nhận xét rằng chỉ cần nhìn biểu cảm cũng thấy sức nặng cảm xúc. Thừa Lỗi giữ nhịp bằng sự lạnh băng toát ra từ hành động, trong khi Từ Nhược Hàm truyền tải cảm giác mong manh, dễ tổn thương của một nữ sinh vô tình bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu.

Dù là phân cảnh hôn cưỡng, nhưng cách cả hai xử lý cảm xúc khiến người xem không cảm thấy phản cảm mà tập trung vào mạch tâm lý nhân vật. Nhiều bình luận cho rằng đây sẽ là một trong những cảnh mở ra bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ vừa thù địch vừa bị cuốn hút giữa hai người.

Từ Nhược Hàm

Ngọc Điệm Thu xoay quanh Diệp Bình Quân, cô gái nghèo rời trường học để đi làm thuê tại Hội quán Tương Tây nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, đúng ngày đầu tiên đi làm, cô bị cuốn vào một vụ ám sát nhắm thẳng vào Ngu Sưởng Hiên. Bình Quân trở thành kẻ bị nghi ngờ số một và đối mặt với nguy cơ mất mạng.

Để bảo toàn bản thân, cô buộc phải chấp nhận lời thách thức tàn nhẫn của thiếu gia họ Ngu. Trong vòng mười ngày, cô phải tìm ra hung thủ khiến anh suýt mất mạng. Nhưng trái ngược với sự nghiêm khắc bên ngoài, Ngu Sưởng Hiên lại che giấu một kế hoạch khác, liên quan đến thân phận, tính mạng và quá khứ của cả gia tộc.

Với bối cảnh dân quốc, âm mưu chồng chéo và mối quan hệ yêu, hận ngột ngạt giữa hai nhân vật chính, bộ phim được dự đoán sẽ đi theo hướng kịch tính, lôi cuốn và đầy cao trào cảm xúc.

Ngay khi hậu trường xuất hiện, nhiều bình luận đã khen ngợi visual của cặp đôi. Thừa Lỗi mang khí chất lạnh lùng, trưởng thành. Từ Nhược Hàm lại toát lên sự mềm mại, thuần khiết. Sự đối lập này tạo nên sức hút tự nhiên, phù hợp với motif quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn của dòng phim dân quốc.

Dù phim chưa ấn định lịch chiếu, Ngọc Điệm Thu đã trở thành chủ đề hot nhờ những hình ảnh vừa tình vừa nguy hiểm như thế này. Với hai diễn viên có ngoại hình hợp vai và diễn xuất ngày càng tiến bộ, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là một trong những bộ phim dân quốc được theo dõi nhiều nhất trong thời gian tới.