Bắt được ‘Rồng đất’ quý hiếm, nam thanh niên vội mang nộp cho công an

Trưa 1/3, Công an xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và hoàn tất thủ tục bàn giao một con Rồng đất đến cơ quan chức năng tỉnh.

Trước đó, anh H.H.T. (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Cang) trong lúc ra vườn gần nhà đã phát hiện con Rồng đất bò trên mặt đất nên đã tiến hành bắt giữ. Nhận biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh T. lập tức mang đến UBND xã Long Cang để giao nộp theo đúng quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Con Rồng đất được phát hiện ở khu vườn gần nhà anh T.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Long Cang kiểm tra ban đầu, xác định con vật sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có thương tích. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận đây là loài hiện còn rất ít trong môi trường tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể Rồng đất.

Rồng đất (Physignathus cocincinus) hay còn gọi là kỳ tôm là một loài nhông đặc hữu ở Đông Nam Á, được xếp vào nhóm loài nguy cấp cần được bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam, do tình trạng săn bắt trái phép gây suy giảm quần thể trong tự nhiên.