Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà

Lâm Anh |

Là "nữ hoàng giải trí Vbiz" nên Hồ Ngọc Hà sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Câu hỏi 1/3

Căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà tại TP.HCM từng được định giá bao nhiêu vào năm 2021?

Đáp án đúng: C. 30 tỷ đồng

Giải thích: Căn biệt thự mà cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang cùng các con sinh sống tọa lạc ven sông Sài Gòn, một vị trí được đánh giá là đắc địa ngay tại TP.HCM. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng cho sự thành công và quyền lực của cặp đôi trong giới giải trí.

Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 1.

Căn biệt thự đã từng được định giá 30 tỷ đồng vào năm 2021. Con số này cho thấy quy mô và giá trị thực của bất động sản, một tài sản lớn mà "nữ hoàng giải trí" cùng chồng đã gây dựng.

Câu hỏi 2/3

Cơ ngơi của "nữ hoàng giải trí Vbiz" có diện tích ước tính bao nhiêu?

Đáp án đúng: C. Khoảng 300m2

Giải thích: Biệt thự của Hồ Ngọc Hà không chỉ gây ấn tượng về giá trị mà còn về quy mô diện tích. Cơ ngơi của nữ hoàng giải trí Vbiz có diện tích ước tính lên đến 300m2, gồm nhiều khu vực chức năng khác nhau từ phòng khách lớn, phòng ngủ master, phòng chơi cho trẻ, đến không gian bếp sang trọng và khu vực ngoài trời.

Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 2. Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 3. Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 4.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và trồng nhiều cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ nội thất được nhập khẩu từ Châu Âu và tích hợp nhiều công nghệ thông minh, giúp nâng tầm chất lượng sống lên mức cao.

Câu hỏi 3/3

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà được xây dựng với kết cấu bao nhiêu tầng?

Đáp án đúng: D. 3 tầng

Giải thích: Căn biệt thự rộng rãi của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian sống và ánh sáng tự nhiên. Về mặt kết cấu, biệt thự bao gồm 1 trệt và 2 lầu. Với tổng diện tích sàn lớn trên nền đất khoảng 300m², thiết kế 3 tầng (1 trệt, 2 lầu) cho phép phân chia rõ ràng các khu vực chức năng, đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên.

Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 5.

Tầng trệt thường là không gian sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn và bếp, cùng với khu vực ngoài trời nhiều cây xanh, nơi cả gia đình thường vui chơi cuối tuần. Các tầng lầu dành cho phòng ngủ chính, phòng ngủ các con và các không gian cá nhân khác. Kiểu kiến trúc này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với phong cách sống hiện đại mà còn tối đa hóa công năng sử dụng trên một diện tích đất nhất định, tạo nên một tổ ấm vừa sang trọng, vừa ấm cúng.


