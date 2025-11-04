Bất động sản ven sông Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà

Câu hỏi 1/3 Căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà tại TP.HCM từng được định giá bao nhiêu vào năm 2021? A 15 tỷ đồng Sai B 20 tỷ đồng Sai C 30 tỷ đồng Đúng D 50 tỷ đồng Sai Đáp án

Đáp án đúng: C. 30 tỷ đồng Giải thích: Căn biệt thự mà cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang cùng các con sinh sống tọa lạc ven sông Sài Gòn, một vị trí được đánh giá là đắc địa ngay tại TP.HCM. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng cho sự thành công và quyền lực của cặp đôi trong giới giải trí. Căn biệt thự đã từng được định giá 30 tỷ đồng vào năm 2021. Con số này cho thấy quy mô và giá trị thực của bất động sản, một tài sản lớn mà "nữ hoàng giải trí" cùng chồng đã gây dựng. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 2/3 Cơ ngơi của "nữ hoàng giải trí Vbiz" có diện tích ước tính bao nhiêu? A Khoảng 150m2 Sai B Khoảng 200m2 Sai C Khoảng 300m2 Đúng D Khoảng 500m2 Sai « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: C. Khoảng 300m2 Giải thích: Biệt thự của Hồ Ngọc Hà không chỉ gây ấn tượng về giá trị mà còn về quy mô diện tích. Cơ ngơi của nữ hoàng giải trí Vbiz có diện tích ước tính lên đến 300m2, gồm nhiều khu vực chức năng khác nhau từ phòng khách lớn, phòng ngủ master, phòng chơi cho trẻ, đến không gian bếp sang trọng và khu vực ngoài trời. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và trồng nhiều cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ nội thất được nhập khẩu từ Châu Âu và tích hợp nhiều công nghệ thông minh, giúp nâng tầm chất lượng sống lên mức cao. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 3/3 Biệt thự của Hồ Ngọc Hà được xây dựng với kết cấu bao nhiêu tầng? A 6 tầng Sai B 5 lầu tầng Sai C 4 tầng Sai D 3 tầng Đúng « Quay lại Đáp án