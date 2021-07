Bất động sản hàng chục nghìn người mơ ước khi Hà Nội giãn cách

Chị Thanh Nhàn (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết khi nghe tin Hà Nội bắt đầu giãn cách từ ngày 24/7, cả gia đình lại chuẩn bị đồ đạc "lên núi" ở. Nói là lên núi nhưng thực chất đó là căn nhà ven đô khá rộng của gia đình chị tại xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội.



Chị Nhàn chia sẻ, căn nhà này của gia đình chị sở hữu từ rất lâu nhưng ít khi về ở. Cách đây 10 năm gia đình chị thường về ở nhưng do đi lại không tiện nên cả gia đình chuyển hẳn vào nội đô ở.

Gần 2 năm trở lại đây khi dịch Covid-19 xuất hiện, căn nhà trên núi trở thành nơi trốn dịch lý tưởng của cả gia đình nên chị cho sửa sang lại và thuê người trông nom chăm sóc.

Căn nhà sàn trên núi của gia đình chị Nhàn.

"Căn nhà second homes ở ngay địa bàn Hà Nội, cách Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia chỉ tầm 30km nên mọi việc đi lại của gia đình cũng rất thuận tiện. Khi có việc cần thiết vẫn dễ dàng đến cơ quan hoặc về nhà trong giai đoạn giãn cách', chị Nhàn cho biết.



Chị Nhàn chia sẻ, dịch dã thế này thương nhất là trẻ con. Giãn cách, không được ra khỏi nhà cả tuần bị giam lỏng trong 4 bức tường. Thực sự người lớn cũng không chịu nổi đừng nói gì đến trẻ con. Nhà trên núi rộng, con trẻ tha hồ chạy nhảy, vui chơi, chan hòa với thiên nhiên.

Chị Nhàn cho biết thêm, dù phải thuê người trông nom chăm sóc nhưng hầu như căn nhà có thể tự nó nuôi nó, chị không cần tốn thêm chi phí hàng tháng. Bởi ngoài sử dụng chị còn cho thuê theo tuần nên rất nhiều người quen, bạn bè có nhu cầu thuê ở, đặc biệt vào mùa hè hay những đợt dịch Covid-19 căng thẳng.

Căn nhà ven đô được xem là tài sản quý trong dịch của gia đình chị Nhàn.

Cũng giống gia đình chị nhàn, chị Phương một nhà thiết kế thời gian cũng chọn cách bỏ Hà Nội lên hẳn căn nhà ven đô trên Sóc Sơn trốn dịch. Theo lời chị Phương, khoảnh đất rộng 2.000m2 được chị mua cách đây 2 năm.

Sau lưng là núi trước nhà là con suối nhỏ, vì quá yêu thích mảnh đất này mà vợ chồng chị đã đầu tư xây dựng căn nhà lớn vừa để ở vừa dùng để kinh doanh homestay sau này.



"Thực sự những ngày trốn dịch được sống tách biệt phố xá, chan hòa với thiên nhiên là không gian tuyệt vời để vừa nghỉ dưỡng vừa làm việc. Đặc biệt, sau thời gian dịch bệnh, tôi vẫn có thể kiếm tiền từ việc cho thuê homestay căn biệt thự này", chị Phương cho biết.

Căn nhà màu cam nổi bật trên núi Sóc Sơn của gia đình chị Phương.

Cũng sở hữu mảnh đất ven đô tại Ba Vì nhưng anh Mạnh nuối tiếc vì chưa kịp xây dựng xong căn nhà gỗ vừa được thiết kế. "Tôi mua mảnh đất này từ giữa năm 2020 khi dịch Covi-19 xuất hiện, nhà đang trong giai đoạn thiết kế nên tôi tranh thủ trồng cây và hoa quanh nhà".



"Hà Nội giãn cách chưa kịp có nhà để ở nhưng được cái rau cỏ luôn sẵn. Trước đợt giãn cách xã hội vừa qua cả gia đình đã kịp lên thu hoạch rau sạch đầy ắp xe ô tô mang về dùng dần và chia cho người thân".

Khu vườn ngoại ô đầy rau sạch và hoa hồng của anh Mạnh.

Thực tế cho thấy, trong suốt đợt dịch Covid-19 vừa qua nhà đất ven đô bỗng trở thành "tài sản quý" của người Hà Nội.

Theo anh Thanh, một môi giới BĐS khu vực ven đô chia sẻ, những căn nhà vườn ở vùng ven Hà Nội đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho người dân Hà Nội trong thời kỳ giãn cách bởi khi có việc cần thiết chủ nhà vẫn có thể dễ dàng di chuyển về nội đô bởi những căn nhà quê này vẫn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.



Theo anh Thanh: "Chính bởi giá trị sử dụng lớn nên nhu cầu mua loại hình này ngày càng tăng mạnh trong thời gian dịch bệnh. Đây cũng chính là nguyên nhân phân khúc này sốt nóng tại nhiều khu vực như Ba Vì, Sóc Sơn, Hòa Lạc, Chương Mỹ, Mê Linh hồi tháng 3 vừa qua.

Thậm chí, ngay đợt dịch lần này, nhà giàu Hà Nội vẫn âm thầm về quê săn đất, mua nhà, làm trang trại".

Đánh giá về xu hướng nhà ven đô ngoại thành Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, ông Matthew Powell, Giám Đốc, Savills Hà Nội cho biết bất động sản vùng ven trên toàn cầu đang cho thấy nguồn cầu mạnh mẽ.

Đây là phản ứng trực tiếp đối với sự bùng phát của Covid khi có xu hướng rời xa các Thành phố với mật độ dân cư cao cũng như tính thuận tiện của xu thế làm việc ở nhà mang lại.

"Hà Nội cũng đang mở rộng ra các vùng ven, tuy không chịu ảnh hưởng như toàn cầu mà ảnh hưởng nhiều hơn do các yếu tố về giá và hạ tầng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều sự quan tâm hơn tới loại hình bất động sản nhà ở thấp tầng, với điều kiện giá vẫn trong tầm với", đại diện Saviills khẳng định.

Nhu cầu nhà ven đô tăng mạnh trong dịch bệnh.

Phân tích của Công ty bất động sản Redfin, Hoa Kỳ cũng cho thấy giữa đại dịch Covid, nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng Second home tại Mỹ trong năm 2020 có xu hướng bùng nổ và tăng vọt gấp đôi.

Lý do là bởi những năm trở lại đây, giới nhà giàu Mỹ có xu hướng chọn cách vượt qua đại dịch bằng việc di chuyển cả gia đình rời khỏi khu vực trung tâm đông đúc. Họ chọn học tập và làm việc trong những ngôi nhà có nhiều tiện nghi và không gian riêng biệt để cảm thấy an tâm và an toàn hơn.



Savills nhận định Việt Nam, sản phẩm bất động sản Second home đang được xem là xu hướng được giới nhà giàu ưa chuộng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Ngôi nhà thứ hai ven đô, nơi ở yên bình hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên mây trời - sông núi - cây cỏ…. sẽ luôn là phân khúc bất động sản được săn tìm nhiều nhất.