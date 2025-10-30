Bất động sản của Hà Anh Tuấn tầm cỡ nào?

Đáp án đúng: D. Grand Marina Saigon
Giải thích: Hà Anh Tuấn được biết đến là công tử nhà giàu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nhà anh nằm trên mặt tiền của đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bản thân anh cũng sở hữu khối tài sản khủng, trong đó có một căn penthouse ở tầng 45 của tòa Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina, Saigon tại cảng Ba Son cũ (góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh).
Điểm đáng nói là đây không phải một căn hộ cao cấp thông thường, mà là một căn hộ "hàng hiệu" Marriott nổi tiếng thế giới. Đây là dự án sang trọng tọa lạc trên khu đất cảng Ba Son cũ, ngay góc đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, trung tâm Quận 1 cũ của TP.HCM.
Câu hỏi 2/5
Cơ ngơi của Hà Anh Tuấn có diện tích gần bao nhiêu m2 và được thiết kế theo phong cách gì?
Đáp án đúng: B. 240m2, dạng duplex hai tầng
Giải thích: Căn penthouse có diện tích gần 240m2, được xây dựng theo phong cách duplex hai tầng hiện đại. Không gian bên trong được bố trí hợp lý với 4 phòng ngủ chia đều cho hai tầng, trong đó phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố. Căn hộ còn có 4 phòng tắm, gồm 2 phòng tắm riêng kết nối trực tiếp với phòng ngủ, mang lại sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho gia chủ.
Phòng khách rộng hơn 65m2 được mở rộng ra ban công lớn, tạo nên không gian sinh hoạt thoáng đãng và là điểm ngắm trọn vẹn cảnh sông Sài Gòn cùng bến du thuyền Grand Marina – vị trí được xem là một trong những tầm nhìn đắt giá nhất TP.HCM. Đặc biệt, tầng trên của căn hộ duplex còn kết nối trực tiếp với khu tiện ích ở tầng 46, nơi có hồ bơi, phòng gym và các khu vực thư giãn sang trọng dành riêng cho cư dân.
Đáp án đúng: D. 100 tỷ đồng
Giải thích: Tờ Thể thao văn hóa viết, dự án mà Hà Anh Tuấn chọn lựa được giới bất động sản Việt gọi là hiện tượng của năm 2021 khi đạt mức giá kỷ lục 15.000 USD/m2. Như vậy căn penthouse của nam ca sĩ ước tính trị giá cả 100 tỷ đồng.
Đáp án đúng: D. Để khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn, coi đây là món quà tự thưởng.
Giải thích: Hà Anh Tuấn từng chia sẻ: “Quyết định mua căn hộ đến từ một suy nghĩ rất đơn giản – nếu có cách khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn thì tại sao lại không làm? Với tôi, đây không chỉ là một tài sản mà còn là cột mốc ý nghĩa, một món quà tự thưởng sau những năm tháng nỗ lực không ngừng,” nam ca sĩ bộc bạch.
Câu hỏi 5/5
Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Hà Anh Tuấn còn là một doanh nhân có tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý đáng nể. Ngoài Công ty TNHH VV Creative & Entertainment, doanh nghiệp chủ lực thứ hai của Hà Anh Tuấn có tên là gì?
Đáp án đúng: C. Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí – Sáng tạo Viet Vision
Giải thích: Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, Hà Anh Tuấn sớm tiếp cận với công việc điều hành và sau này tự mình phát triển mô hình kinh doanh âm nhạc cao cấp gắn liền với thương hiệu cá nhân – một hướng đi hiếm có trong showbiz Việt.
Hai công ty chủ lực của anh gồm Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí – Sáng tạo Viet Vision và Công ty TNHH VV Creative & Entertainment – đơn vị đứng sau chuỗi dự án Storii nổi tiếng. Viet Vision do Hà Anh Tuấn cùng hai cộng sự là Cao Trung Hiếu và Võ Đỗ Minh Hoàng sáng lập, hiện được xem là một trong những nhà tổ chức sự kiện âm nhạc hàng đầu Việt Nam.
Không chỉ đảm nhiệm sản xuất các concert của chính Hà Anh Tuấn, Viet Vision còn tổ chức nhiều chương trình tầm cỡ quốc tế cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Super Junior, Il Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson, John Legend, Christina Aguilera... Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia sản xuất những chương trình quy mô lớn như V Concert “Rạng rỡ Việt Nam”, lễ trao giải VinFuture, cũng như các dự án âm nhạc – văn hóa được khán giả yêu thích như See Sing Share hay Trải nghiệm lối sống tỉnh thức cùng Trung Nguyên.
Hiện nay, Viet Vision là đối tác của nhiều hãng âm nhạc toàn cầu như Universal, Sony Music và Warner Music, qua đó củng cố vị thế hàng đầu của ê-kíp Hà Anh Tuấn trong ngành giải trí Việt Nam – nơi anh không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, mà còn là người kiến tạo xu hướng và chuẩn mực chuyên nghiệp mới cho thị trường âm nhạc.