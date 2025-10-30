Bất động sản của Hà Anh Tuấn tầm cỡ nào?

Câu hỏi 1/5 Căn penthouse của Hà Anh Tuấn nằm ở khu phức hợp sang trọng nào tại TP.HCM? A The Landmark 81 Sai B Sài Gòn Pearl Sai C Masteri Thảo Điền Sai D Grand Marina Saigon Đúng Đáp án

Đáp án đúng: D. Grand Marina Saigon Giải thích: Hà Anh Tuấn được biết đến là công tử nhà giàu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nhà anh nằm trên mặt tiền của đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bản thân anh cũng sở hữu khối tài sản khủng, trong đó có một căn penthouse ở tầng 45 của tòa Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina, Saigon tại cảng Ba Son cũ (góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh). Điểm đáng nói là đây không phải một căn hộ cao cấp thông thường, mà là một căn hộ "hàng hiệu" Marriott nổi tiếng thế giới. Đây là dự án sang trọng tọa lạc trên khu đất cảng Ba Son cũ, ngay góc đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, trung tâm Quận 1 cũ của TP.HCM. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 2/5 Cơ ngơi của Hà Anh Tuấn có diện tích gần bao nhiêu m2 và được thiết kế theo phong cách gì? A 180m2, dạng đơn lập. Sai B 240m2, dạng duplex hai tầng Đúng C 300m2, dạng thông tầng Sai D 200m2, dạng sân vườn Sai « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: B. 240m2, dạng duplex hai tầng Giải thích: Căn penthouse có diện tích gần 240m2, được xây dựng theo phong cách duplex hai tầng hiện đại. Không gian bên trong được bố trí hợp lý với 4 phòng ngủ chia đều cho hai tầng, trong đó phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố. Căn hộ còn có 4 phòng tắm, gồm 2 phòng tắm riêng kết nối trực tiếp với phòng ngủ, mang lại sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho gia chủ. Phòng khách rộng hơn 65m2 được mở rộng ra ban công lớn, tạo nên không gian sinh hoạt thoáng đãng và là điểm ngắm trọn vẹn cảnh sông Sài Gòn cùng bến du thuyền Grand Marina – vị trí được xem là một trong những tầm nhìn đắt giá nhất TP.HCM. Đặc biệt, tầng trên của căn hộ duplex còn kết nối trực tiếp với khu tiện ích ở tầng 46, nơi có hồ bơi, phòng gym và các khu vực thư giãn sang trọng dành riêng cho cư dân. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 3/5 Penthouse của Hà Anh Tuấn ước tính trị giá tầm bao nhiêu? A 30 tỷ đồng Sai B 50 tỷ đồng Sai C 80 tỷ đồng Sai D 100 tỷ đồng Đúng « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: D. 100 tỷ đồng Giải thích: Tờ Thể thao văn hóa viết, dự án mà Hà Anh Tuấn chọn lựa được giới bất động sản Việt gọi là hiện tượng của năm 2021 khi đạt mức giá kỷ lục 15.000 USD/m2. Như vậy căn penthouse của nam ca sĩ ước tính trị giá cả 100 tỷ đồng. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 4/5 Lý do chính mà Hà Anh Tuấn chia sẻ khi quyết định mua căn hộ này là gì? A Để đầu tư kiếm lời vì bất động sản ven sông sẽ tăng giá. Sai B Để có một nơi yên tĩnh sáng tác nhạc. Sai C Vì nó nằm gần nhà bố mẹ anh ở Dinh Thống Nhất. Sai D Để khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn, coi đây là món quà tự thưởng. Đúng « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: D. Để khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn, coi đây là món quà tự thưởng. Giải thích: Hà Anh Tuấn từng chia sẻ: “Quyết định mua căn hộ đến từ một suy nghĩ rất đơn giản – nếu có cách khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn thì tại sao lại không làm? Với tôi, đây không chỉ là một tài sản mà còn là cột mốc ý nghĩa, một món quà tự thưởng sau những năm tháng nỗ lực không ngừng,” nam ca sĩ bộc bạch. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 5/5 Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Hà Anh Tuấn còn là một doanh nhân có tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý đáng nể. Ngoài Công ty TNHH VV Creative & Entertainment, doanh nghiệp chủ lực thứ hai của Hà Anh Tuấn có tên là gì? A Công ty TNHH Sài Gòn Radio Sai B Công ty TNHH Song For Life Sai C Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí – Sáng tạo Viet Vision Đúng D Công ty TNHH Cao Trung Hiếu Production Sai « Quay lại Đáp án