Bất động sản 300 tỷ để dưỡng già của Châu Tấn

Tứ hợp viện hay còn gọi là "Tứ hợp phòng” được xếp vào loại công trình dân sự đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh (Trung Quốc); nhiều đại gia dù có tiền cũng khó sở hữu. Đây không đơn thuần là nơi ở, mà còn mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa thể hiện sự phân tầng trong xã hội; thiết kế đảm bảo sự riêng tư tối đa, vừa là cách gia chủ thể hiện quyền lực và vị thế, vì người ngoài khó có thể tiếp cận không gian bên trong.

Bởi thế, ngoài tiền thì loại nhà này còn là biểu tượng của địa vị và quyền lực trong xã hội thượng lưu Trung Quốc.

Tương truyền trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều người vẫn thường ví von rằng “có bao nhiêu bất động sản chăng nữa, cũng không bằng có được một “Tứ hợp viện” ở thủ đô Bắc Kinh”. Bởi thế, chuyện một nữ nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu một căn tứ hợp viện hơn 300 tỷ, 13 phòng giữa lòng Bắc Kinh luôn là đề tài được nhiều người quan tâm, tò mò.

Và đó chính là Châu Tấn (SN 1974 ở Chiết Giang, Trung Quốc) - một trong tứ đại hoa đán nổi tiếng xứ tỷ dân. Sao nữ nổi danh qua loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim quen thuộc với khán giả Việt như Cao Lương Đỏ, Hoạ Bì, Hậu Cung Như Ý Truyện...

Châu Tấn có một căn tứ hợp viện có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Việc sở hữu căn nhà này lại còn nằm ở Bắc Kinh không chỉ là minh chứng về tài chính, mà còn là cách thể hiện vị thế, phong cách và khả năng duy trì văn hóa, điều mà những người giàu mới nổi khó có được.

Được biết, Tứ hợp viện của Châu Tấn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh, ngõ Nam La Cổ, nằm trong khu dân cư Tứ hợp viện được bảo vệ nghiêm ngặt. Phía chính diện tứ hợp viện có tường cao gần 4m, cao hơn khá nhiều so với tường bảo vệ của các ngôi nhà xung quanh. Ngoài ra, ở xung quanh còn tường vây ở vườn cao như các nhà hàng xóm, phía trên tường dùng kính hoặc lưới sắt để chắn.

Theo Sina, tứ hợp viện của Châu Tấn có khoảng 13 phòng, với sân siêu rộng, giá trị ít nhất phải từ 45-90 triệu NDT (khoảng 160 tỷ-320 tỷ đồng). Được biết mặc dù nhìn từ ngoài vào, nhà của Châu Tấn trông như một cung điện, nhưng phía bên trong bài trí khá đơn giản; quan trọng là sự kín đáo, tính riêng tư.

Cùng khám phá một vài hình ảnh hiếm bên ngoài và bên trong căn tứ hợp viện này:

Nhìn toàn cảnh từ trên cao, có thể thấy ngôi nhà được trang trí cổ điển, tinh tế. Dù không quá đồ sộ, không gian sống vẫn khiến ai ngắm qua cũng phải ngưỡng mộ, nhất là khi giá bất động sản ở Bắc Kinh luôn thuộc hàng cao nhất, mà tứ hợp viện lại được xem như những “cổ vật sống” giữa lòng thành phố.

Cổng sân nhà của Châu Tấn là một loại cổng thường thấy các Tứ hợp viện. Theo quan niệm phong thủy, lối vào không tiếp xúc trực tiếp với sân chính bên trong mà được trấn bổ sung thêm các vật trang trí bằng đá hoặc bức bình phong ngay sau lớp cửa đầu tiên

Bức tường sân cao gần 4m2

Khuôn viên tứ hợp viện được lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực, đảm bảo an ninh chặt chẽ.

Giống như nhiều căn Tứ hợp viện truyền thống khác, ngôi nhà của Châu Tấn cũng nổi bật với những khung cửa sổ sơn đỏ đặc trưng. Trong khoảng sân chung rộng rãi, nữ diễn viên bày biện bàn ghế một cách tinh tế, tạo không gian lý tưởng để ngồi thư giãn, thưởng trà và trò chuyện cùng bạn bè mỗi khi có khách ghé thăm

Ở một góc khác khi nhìn từ bên ngoài căn tứ hợp viện mang đậm nét cổ kính, thấm đẫm hơi thở Bắc Kinh xưa. Tường và khung cửa sơn đỏ đặc trưng, sân trong rộng rãi, có thể trồng thêm cây xanh. Đến mùa hè, khu sân này hẳn sẽ là nơi lý tưởng để hóng mát, thư giãn.

Khu nhà phụ bên hông cũng được chăm chút tỉ mỉ: hành lang, mái hiên đều được chạm trổ, sơn vẽ cầu kỳ. Dưới mái ngói còn có các bức họa trang trí nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn sinh động. Có thể thấy, Châu Tấn hẳn phải đầu tư không ít chi phí mỗi năm để bảo trì ngôi nhà.

Bên trong, phòng khách đặt sáu chiếc ghế gỗ lớn đối xứng, gợi cảm giác như bước vào “chính đường” trong các bộ phim cổ trang. Trên sàn trải thảm, trần nhà trang trí bằng khung gỗ, tạo vẻ trang nhã cổ điển. Những cây cột trong phòng còn được sơn đỏ và vẽ hoa văn vàng ánh, vừa sang trọng, vừa đậm chất truyền thống. Đây được cho là hình ảnh hiếm, chụp được cách bày trí bên trong tứ hợp viện của Châu Tấn.

Ngày nay, giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, những căn tứ hợp viện nguyên bản như của Châu Tấn không còn nhiều. Phần lớn các căn hiện nay đã được phục hồi, cải tạo lại để phù hợp với đời sống hiện đại, song vẫn giữ được tinh thần “cốt lõi” của kiến trúc cổ.

Vào hôm 18/10 vừa qua, Châu Tấn đón tuổi mới - 51. Nữ nghệ sĩ cho biết càng có tuổi, cô càng đơn giản, dễ hài lòng. Vài năm trở lại đây, Châu Tấn sống chậm hơn, cô dành nhiều thời gian cho bản thân, thay vì như trước đây quá bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Đó là cách cô "trả nợ" cho chính mình: "Điều khiến tôi hối hận là thời trẻ nhận phim quá dày, không có thời gian hình thành con người mình. Đến nay tôi mới dần dần tiếp xúc thế giới thực tế, bắt đầu tìm kiếm điều mình thực sự yêu thích".

Ở tuổi 51, cô độc thân sau khi trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020.