Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa dự định chặn việc phê chuẩn ít nhất 2 ứng viên của Tổng thống Trump tại Lầu Năm Góc, theo Washington Post.

Lầu Năm Góc (Ảnh: Reuters/IZ)

Ngày 21/11, Washington Post (WP) dẫn nguồn từ các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết 2 nhân vật được nhắc tới là ông Austin Dahmer và ông Alex Velez-Green, những người lần lượt được đề cử vào vị trí Giám đốc Chiến lược, Kế hoạch và Năng lực cùng Phó Giám đốc Cục Hoạch định Chính sách của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo những người trao đổi với tờ báo, bất chấp nhiều tháng nỗ lực của chính quyền nhằm giành được sự phê chuẩn cho các ứng viên, không ai trong số họ có thể đảm bảo nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các thượng nghị sĩ.

Cả 2 đề cử này dự kiến sẽ không được đưa vào danh sách bổ nhiệm cuối cùng mà Thượng viện sẽ xem xét trước khi kết thúc năm 2026.

Các nguồn tin của tờ WP gắn tình trạng này với sự gia tăng những bất đồng chính trị trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận ông Dahmer và ông Velez-Green có thể sẽ được tái đề cử cho chính những vị trí này vào năm 2027.

Trước đó, ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua là một bước lùi lớn đối với nước Mỹ.

Theo ông, ngay cả thị trường chứng khoán – vốn đạt mức tăng trưởng nhanh chóng dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông – cũng đã bốc hơi 3.000 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Đồng thời, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng đất nước sẽ có thể khôi phục các vị thế và trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Hôm 4/11, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận rằng thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ có thể liên quan đến cuộc chiến chống lại Iran và hệ quả là giá nhiên liệu tăng cao.