Bắt đối tượng "xách" thuê 1kg ma túy với giá 20 triệu đồng

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 8-9, qua công tác tuần tra phối hợp kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Mường Lát và Công an xã Tam Chung đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lương Văn Hồng (SN 1976, trú tại bản Na Khà, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) đang vận chuyển, tàng trữ trái phép 1 kg ma túy đá và 199 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thách, bước đầu Lương Văn Hồng khai số ma túy trên được 1 người đàn ông thuê vận chuyển từ bản Na Khà, xã Tén Tằn về thành phố Thanh Hóa với giá 20 triệu đồng.



Theo cơ quan công an, Lương Văn Hồng từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

