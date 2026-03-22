Bắt đối tượng Vương Quốc Bình SN 1990 khi vừa về nước

Công an TP Hà Nội ngày 22/3 cho biết, Công an xã Thường Tín vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã Vương Quốc Bình (Sinh năm: 1990; thường trú trước đây tại: xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; nay là phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) về tội giết người.

Theo hồ sơ, năm 2016 tại khu vực huyện Phúc Thọ (cũ), TP Hà Nội, Bình cùng đồng bọn đã có hành vi giết người. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố Vương Quốc Bình về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sang Trung Quốc.

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Vương Quốc Bình - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 17/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng. Qua công tác nắm tình hình Công an xã thường Tín phát hiện thông tin đối tượng về nước và xuất hiện tại tỉnh Cao Bằng.

Đến ngày 19/3/2026, Tổ công tác Công an xã Thường Tín đã phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành bắt giữ thành công Vương Quốc Bình tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Hiện Công an xã Thường Tín đã bàn giao đối tượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.