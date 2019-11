Bắt đối tượng vận chuyển 17 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp

Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Việt Linh (sinh năm 1972, thường trú quận Gò Vấp) và đối tượng Lê Ngọc Thịnh (sinh năm 1977, thường trú quận Tân Phú) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 bánh Heroin.



Số ma túy được giấu trong thùng xốp cất trên xe ô tô

Mở rộng điều tra, khám xét, Tổ công tác thu giữ thêm 15 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp trên xe ô tô của đối tượng Thịnh. Số ma túy này được ngụy trong cất giấu trong thùng xốp. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thu giữ một ít ma túy dạng Ketamine tại nơi ở của đối tượng Linh.



Qua đấu tranh với các đối tượng, Công an TPHCM xác định, các đối tượng này nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia, qua khu vực tỉnh An Giang về TPHCM tiêu thụ mà Công an TPHCM đã triệt phá vào tháng 4/2019 (bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 bánh Heroin và 5 kg ma túy tổng hợp).

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Linh, Thịnh theo đúng quy định của pháp luật./.