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Bắt đối tượng trộm số vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
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Sau khi trộm số lượng lớn vàng nữ trang, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng ở Vĩnh Long, đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Sáng 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tạm giữ hình sự Thạch Hưng (SN 2007, ngụ xã Ngãi Tứ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Ngãi Tứ đã tiếp nhận, báo cáo về vụ trộm số lượng lớn vàng nữ trang, tiền mặt.

Bắt đối tượng trộm vàng Vĩnh Long trị giá hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Vàng, nữ trang bị thu giữ.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp đơn vị liên quan phá án.

Qua điều tra, xác định đối tượng tình nghi là Thạch Hưng. Đối tượng sau khi bán một số tài sản trộm cắp được đã rời khỏi địa phương và sử dụng thủ đoạn di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn.

Qua truy xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được vị trí đối tượng đang lẩn trốn. Chiều 4/9, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Thạch Hưng tại một khách sạn ở phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) và di lý về Vĩnh Long.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi và khai nhận đã đột nhập vào nhà dân ở xã Ngãi Tứ, trộm lượng lớn vàng nữ trang và tiền mặt, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Gây án xong, đối tượng rời khỏi nơi cư trú và đã bán một số vàng, lấy hơn 200 triệu đồng mua dây chuyền, lắc vàng, xe tay ga và bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Khi đến TPHCM, đối tượng thuê xe ô tô chở đi Mũi Né du lịch.

Bắt đối tượng trộm vàng Vĩnh Long trị giá hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thạch Hưng thời điểm bị bắt giữ tại Mũi Né, Lâm Đồng.

Qua khám xét trên người và nhà trọ của Hưng tại TPHCM, cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền (hơn 1 lượng vàng), xe máy Honda Vario màu đen, điện thoại iPhone 15, điện thoại iPhone 17 và lắc đeo tay chưa xác định trọng lượng.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng tại xã Ngãi Tứ, công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm sợi dây chuyền bằng vàng 24K trọng lượng 40 chỉ; 3 nhẫn trơn bằng vàng 24K có trọng lượng 5 chỉ, lắc đeo tay bằng vàng 18K trọng lượng 8 chỉ.

Sáng 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ chào cờ tháng 9/2026 và thưởng nóng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng, tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trộm tài sản nói trên.

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Tags

Vĩnh Long

trộm cắp tài sản

công an tỉnh Vĩnh Long

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