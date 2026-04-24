Bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh trên đường đi học về

Thái Lâm |

Trên đường đi học về, một nữ sinh ở Lâm Đồng bị người đàn ông khống chế, ép lên xe máy và chở vào chòi rẫy cà phê rồi hiếp dâm.

Ngày 24/4, UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất đối với lực lượng Công an xã Đức Lập vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng trong vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh trên đường đi học về tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND xã Đức Lập tặng giấy khen cho lực lượng công an xã trong vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/4, Công an xã Đức Lập tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về việc một học sinh nữ trên đường đi học về bị một đối tượng nam giới lạ mặt điều khiển xe máy tiếp cận, đe dọa dùng vũ lực rồi ép nạn nhân lên xe.

Sau đó, đối tượng chở nạn nhân đến chòi rẫy cà phê tại khu vực thôn Đức Lộc, xã Đức Lập và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Lập đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh trên đường đi học về tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Quốc Tuấn (SN 1993, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) khi đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở thôn 5, xã Đức Lập. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng được xác định đang tìm cách trốn vào TPHCM.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ một điện thoại di động có lưu trữ video và phương tiện mà đối tượng sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội. Bước đầu, T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

