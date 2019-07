Bắt đối tượng dùng dao sát hại dì ruột

Trước đó, vào sáng 18-7, con rể của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi), quê ở Kiên Giang đến phòng trọ của mẹ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương thì thấy cửa khóa ngoài bất thường. Khi mở cửa, anh này phát hiện bà Thu đã tử vong.



Hiện trường xảy ra vụ án, đồ đạc không bị xáo trộn, bà Thu chết dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết cắt.

Theo Cơ quan điều tra, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng, ở cùng với cháu ruột là Nhị, Châu khoảng hơn 1 tháng.

Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhị bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.

Qua mở rộng điều tra, công an xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên đã ra thông báo truy tìm cùng chiếc xe máy màu nâu, mang biển kiểm soát 95 H1-0841.



Sau khi gây án, Nhị cùng bạn gái đến TP Biên Hòa để trốn. Ngày 18-7 cả 2 vào một tiệm nét tại phường Long Bình để chơi game thì bị chủ tiệm game phát hiện chiếc xe máy cùng hình ảnh 2 đối tượng trên và nghi vấn.

Đến chiều 19-7, khi cả 2 quay lại chơi game, chủ tiệm đã báo Công an phường Long Bình tới khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Nhị khai nhận do hàng ngày bà Thu hay chửi bới nên 4h sáng 18-7 hắn đã bóp cổ bà Thu. Phát hiện bà Thu chưa chết, Nhị đã lấy con dao trong phòng trọ cắt cổ bà Thu khiến bà tử vong. Sau đó Nhị lấy 1 chiếc nhẫn, 1 điện thoại của nạn nhân rồi thu dọn đồ đạc, cùng bạn gái về Biên Hòa lẩn trốn.

Hiện Công an phường Long Bình và công an TP Biên Hòa đang lập hồ sơ để bàn giao 2 đối tượng cho công an Bình Dương.