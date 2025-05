Ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an xã Định Liên đã phối hợp nhanh chóng tổ chức điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Định Liên, huyện Yên Định.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 03/5/2025, Công an xã Định Liên, huyện Yên Định tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Trịnh Đình Hà, sinh năm 1975, ở thôn Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về việc gia đình anh bị kẻ gian trộm cắp 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA, trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Định Liên, huyện Yên Định nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh.

Chỉ sau 12 giờ, lực lượng điều tra đã xác định, bắt giữ Đặng Thị Kim Xuyến, (sinh năm 2007, ở thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Xuyến và tang vật - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Đặc biệt, người dân cần thực hiện bảo vệ nhiều lớp, trang bị thêm khóa chống trộm, còi báo động, khóa phanh đĩa, khóa chân chống. Chú ý khi để xe ở những nơi công cộng, phải có người trông coi, để ở những nơi dễ quan sát, gửi xe ở những nơi uy tín. Khi về đến nhà đưa xe máy vào trong nhà và khóa cửa, tránh để nơi che khuất tầm nhìn.

Khuyến khích các hộ gia đình lắp thêm hệ thống camera an ninh, chuông báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra khi có sự cố xảy ra.

Khi phát hiện đối tượng trộm cắp hoặc các thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp cần kịp thời báo cho Cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.