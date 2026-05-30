Đối tượng Trần Nguyên Gia tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Ngày 30-5, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Trần Nguyên Gia (SN 1973, ngụ thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng liên quan vụ án đánh bạc xảy ra tại TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được văn bản trao đổi từ Phòng PC02 Công an TP Hà Nội và Công an xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) về việc truy tìm Trần Nguyên Gia. Người này được xác định có liên quan đến vụ án đánh bạc xảy ra ngày 1-10-2025 tại thôn Đồng Xuyên, xã Thuận An, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Công an xã Mỹ Quý rà soát, xác minh địa bàn.

Đến khoảng 6 giờ ngày 29-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Công an xã Mỹ Quý phát hiện Trần Nguyên Gia xuất hiện tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng đang bị truy tìm. Thời điểm bị phát hiện, Gia đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia để lẩn trốn.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm việc, hoàn thiện hồ sơ ban đầu trước khi bàn giao cho Phòng PC02 Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.