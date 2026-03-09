HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt trong nhà trọ

Tuấn Minh |

Bị truy nã đặc biệt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Tuấn Anh đã bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu tại 1 nhà trọ.

Ngày 9-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh tại nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này truy nã đặc biệt về hành vi phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đầu tháng 3-2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Tuấn Anh đang lẩn trốn tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt, đơn vị đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy xét, theo dõi chặt chẽ và nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng khi đang ẩn náu tại một nhà trọ trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

