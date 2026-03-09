HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Mạo danh Công ty xổ số điện toán, các trang kinh doanh chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng |

2 băng nhóm giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam, các trang kinh doanh, mua bán hàng hóa để chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng.

Ngày 9-3, thông tin từ Bộ Công an cho biết Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen Công an tỉnh Cao Bằng, biểu dương thành tích triệt phá 2 băng nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh Công ty xổ số điện toán chiếm đoạt hơn 2 . 300 Tỉ đồng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Công an Cao Bằng làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng dùng công nghệ cao để lừa đảo với quy mô lớn.

Đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt, khởi tố 63 bị can, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng đã giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỉ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng. Qua đó góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Thượng tướng đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng theo quy định pháp luật.

