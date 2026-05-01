Bắt đối tượng chuyên cho học sinh vay lãi nặng

Tr.Đức |

Từ tháng 4-2025 đến tháng 4-2026, Đỗ Ngọc Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức “lãi nằm”, với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Ngày 1-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Ninh cho vay lãi nặng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đỗ Ngọc Ninh tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Ngọc Ninh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đưa đối tượng vào diện theo dõi, giám sát, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Ngày 23-4, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Đỗ Ngọc Ninh đến làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2025 đến tháng 4-2026, Đỗ Ngọc Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức "lãi nằm", với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em, đối tượng cho vay nhanh, không cần thủ tục, nhưng áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.

Đáng chú ý, khi các em chậm trả, đối tượng gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập. Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính của đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
