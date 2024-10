Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2013-2016, Đoàn Văn Thanh là Trưởng công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã lợi dụng chức vụ được giao nên khi có người thân của người vi phạm hành chính, xin giảm nhẹ hình thức xử phạt thì ông Đoàn Văn Thanh có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo (thay vì phải xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền) không đúng với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cùng hành vi phạm tội với Đoàn Văn Thanh còn có đồng phạm là 2 thuộc cấp gồm: Võ Trần Chí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh. Cụ thể, khi người vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị Đội CSGT - Đội CSTT - công an TP. Mỹ Tho lập biên bản vi phạm hành chính, xác định rõ từng lỗi vi phạm hành chính như: xe vượt tải trọng, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông…

Bị cáo Đoàn Văn Thanh và 2 thuộc cấp tại phiên tòa

Đoàn Văn Thanh đã chỉ đạo phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng (trong đó có 182 hồ sơ với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng tại Đội CSGT; 53 hồ sơ với số tiền gần 80 triệu đồng tại đội CSTT).

Đối với Võ Trần Chí Công là cán bộ phụ trách Tổ xử lý tại Đội CSGT đã không đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tự trả hồ sơ cho người vi phạm, trường hợp dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng Công cũng không triển khai xử phạt tiền gây thiệt hại hơn 385 triệu đồng. Đối với Phạm Thị Quỳnh Anh, cán bộ phụ trách Đội CSGT (từ 2015-2016) cũng có những vi phạm tương tự, gây thiệt hại trên 164 triệu đồng.

Hành vi của Đoàn Văn Thanh, Võ Trần Chí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh đã vi phạm tại Điều 12, 16 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Tiền Giang còn cho biết, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng công an TP. Mỹ Tho (thời điểm đó) đã chỉ đạo không xử phạt 3 trường hợp với số tiền 20,7 triệu đồng và đã nộp lại số tiền sai phạm; Đoàn Văn Thơ, Phó trưởng công an TP. Mỹ Tho chỉ đạo không xử phạt 34 trường hợp gây thiệt hại 36,5 triệu đồng và đã nộp lại số tiền vi phạm; Dương Quốc Tân cán bộ xử lý tại Đội CSGT do thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP. Mỹ Tho không xử phạt tiền 11 trường hợp gây thất thu gần 21 triệu đồng nên 3 cá nhân trên không bị xử lý hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, đến nay, ông Đoàn Văn Thanh đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại là hơn 650 triệu đồng; Đoàn Văn Thơ đã nộp gần 37 triệu đồng và Nguyễn Hồng Kỳ nộp gần 21 triệu đồng.