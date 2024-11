bắt đỗ nhật trường

Công an tỉnh Phú Yên ngày 8/11 cho biết, Công an huyện Tây Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Nhật Trường (SN 1999, trú khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) để điều tra về tội danh “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Nhật Trường đã được VKSND huyện Tây Hòa phê chuẩn.

Theo điều tra, trước đó, sáng 28/10/2024, trong lúc thuê xe taxi đi từ thị xã Đông Hòa đến khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa xin làm thợ hồ.

Khi phát hiện trước sân nhà người dân địa phương có xe mô tô hiệu Honda Future 78F1 trị giá hơn 16 triệu đồng cắm chìa khóa, không người trông coi, Trường đã xuống taxi, đi bộ đến tiếp cận, đột nhập vào nhà lấy trộm xe tẩu thoát.

Kiểm sát viên đọc lệnh bắt bị can với Đỗ Nhật Trường - Ảnh: VKS tỉnh Phú Yên

Chiếc xe tang vật - Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Trường điều khiển đi đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thế chấp giá 2,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Khẩn trương vào cuộc truy xét, Công an huyện Tây Hòa đã nhanh chóng phát hiện hành tung và điều tra làm rõ thủ phạm Đỗ Nhật Trường, thu hồi xe mô tô trả cho người bị hại.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tây Hòa còn phát hiện trước đó 4 ngày, Đỗ Nhật Trường còn đột nhập vào nhà một người dân ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông trộm cắp một bộ lư đèn đồng trên bàn thờ, bán lấy 1,5 triệu đồng để tiêu xài. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.