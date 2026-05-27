Bật điều hòa bao lâu thì nên tắt?

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động liên tục ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu nên bật điều hòa trong bao lâu rồi tắt để vừa tiết kiệm điện vừa tránh ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị.

Theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chuyên gia điện lạnh, không có một mốc thời gian cố định áp dụng cho mọi trường hợp. Việc bật điều hòa bao lâu mới nên tắt còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, diện tích phòng, công suất máy cũng như thói quen sử dụng của mỗi gia đình.

Không nên bật - tắt điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen thấy phòng đủ mát là tắt điều hòa, sau đó vài phút lại bật lại khi cảm thấy nóng. Tuy nhiên, theo EVN, đây chưa hẳn là cách tiết kiệm điện hiệu quả.

Khi vừa khởi động, điều hòa thường phải hoạt động ở công suất cao để nhanh chóng hạ nhiệt độ phòng. Nếu bật - tắt liên tục nhiều lần trong ngày, máy nén sẽ phải khởi động lại liên tục, vừa tiêu tốn nhiều điện năng hơn vừa dễ ảnh hưởng đến độ bền thiết bị. Với trường hợp chỉ ra khỏi phòng trong thời gian ngắn khoảng 10-15 phút, người dùng không nhất thiết phải tắt hẳn điều hòa. Thay vào đó, có thể tăng nhiệt độ lên mức cao hơn để tiết kiệm điện mà vẫn giữ được độ mát ổn định trong phòng.

Bật điều hòa bao lâu là hợp lý?

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, khi mới bật điều hòa, nên để máy chạy liên tục khoảng 15-30 phút để căn phòng đạt được nhiệt độ mong muốn. Sau khi nhiệt độ đã ổn định, điều hòa có thể duy trì hoạt động trong khoảng 2-3 giờ tùy điều kiện thời tiết và nhu cầu sử dụng.

Vào ban ngày, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C, nhiều gia đình thường bật điều hòa liên tục trong vài giờ để giữ không gian dễ chịu. Trong trường hợp này, nên kết hợp thêm quạt để luồng khí lạnh lưu thông tốt hơn, giúp giảm áp lực cho điều hòa. Còn vào ban đêm, nhiều chuyên gia khuyên có thể bật điều hòa khoảng 2–3 giờ đầu khi ngủ, sau đó sử dụng chế độ Sleep hoặc hẹn giờ tắt sau 1-2 giờ để tránh lạnh sâu về đêm và tiết kiệm điện hơn.

Những yếu tố ảnh hưởng tới thời gian bật điều hòa

Thời gian sử dụng điều hòa không giống nhau ở mọi gia đình bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

+ Nhiệt độ ngoài trời: Trời càng nóng, điều hòa càng cần hoạt động lâu hơn để duy trì độ mát.

+ Diện tích phòng: Phòng lớn hoặc trần cao thường cần nhiều thời gian làm lạnh hơn.

+ Khả năng cách nhiệt: Phòng có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc đóng mở cửa thường xuyên sẽ nhanh nóng hơn.

+ Công suất điều hòa: Máy công suất nhỏ dùng cho phòng rộng sẽ phải chạy liên tục dễ gây hao điện.

+ Số lượng người trong phòng: Càng đông người, nhiệt lượng tỏa ra càng lớn khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn.

EVN khuyên dùng điều hòa thế nào để tiết kiệm điện hơn?

Theo khuyến nghị từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để sử dụng điều hòa hiệu quả trong mùa nóng, người dân nên:

- Đặt nhiệt độ khoảng 26-27 độ C.

- Kết hợp dùng quạt để làm mát nhanh và đều hơn.

- Hạn chế mở cửa liên tục khi đang bật điều hòa.

- Kéo rèm để giảm nhiệt từ bên ngoài.

- Vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng điều hòa định kỳ.

- Sử dụng chế độ Eco hoặc Sleep nếu thiết bị có hỗ trợ.

Các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc “bật bao lâu rồi tắt”, mà là duy trì mức nhiệt phù hợp và sử dụng điều hòa ổn định thay vì bật - tắt liên tục trong thời gian ngắn.