Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện: EVN đưa ra đáp án

Mỗi khi nắng nóng kéo dài, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Nhưng đi cùng cảm giác mát mẻ là một nỗi lo rất thực tế: chỉ cần bật máy đều đặn mỗi ngày, hóa đơn tiền điện cuối tháng sẽ tăng tới mức nào?

Theo thông tin từ EVN, ví dụ với một chiếc điều hòa công suất 12.000 BTU, tương đương khoảng 1,2 kWh, nếu sử dụng 8 tiếng mỗi ngày thì trong một tháng thiết bị này có thể tiêu thụ khoảng 288 kWh điện. Tính theo mức giá điện sinh hoạt hiện hành, riêng chiếc điều hòa đó có thể làm chi phí tiền điện tăng từ khoảng 624.000 đồng đến 907.000 đồng mỗi tháng, tùy hộ gia đình đang ở bậc giá điện nào.

Con số trên cũng lý giải vì sao cứ bước vào mùa hè, nhiều gia đình lại thấy hóa đơn điện tăng rõ rệt, dù thói quen sinh hoạt không thay đổi quá nhiều. Trên thực tế, chỉ cần một thiết bị công suất lớn như điều hòa hoạt động đều đặn nhiều giờ mỗi ngày, tổng điện năng tiêu thụ trong tháng đã có thể đội lên đáng kể.

Một chiếc điều hòa có thể "đội" hóa đơn điện như thế nào?

Nếu chia đều theo ngày, một chiếc điều hòa 12.000 BTU chạy 8 tiếng sẽ tiêu thụ khoảng 9,6 kWh điện. Nhân với 30 ngày, mức tiêu thụ sẽ lên tới 288 kWh. Đây là con số không nhỏ nếu đặt trong bối cảnh phần lớn gia đình còn sử dụng thêm tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt, bình nóng lạnh, bếp điện và nhiều thiết bị khác.

Nhiều người thường nghĩ tiền điện tăng mạnh là do dùng quá nhiều thiết bị cùng lúc, nhưng thực tế điều hòa mới là một trong những nguyên nhân lớn nhất trong mùa nóng. Khi thiết bị này vận hành liên tục vào ban ngày hoặc suốt cả đêm, lượng điện phát sinh mỗi tháng đủ để kéo tổng sản lượng tiêu thụ của cả gia đình tăng lên rõ rệt.

Không ít người cũng thắc mắc vì sao cùng bật điều hòa 8 tiếng mỗi ngày nhưng có nhà chỉ tăng thêm vài trăm nghìn đồng, trong khi có nhà lại đội chi phí gần cả triệu đồng. Nguyên nhân nằm ở cách tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang. Điều đó có nghĩa, cùng một lượng điện tiêu thụ tăng thêm từ điều hòa, hộ đang dùng ít điện và hộ vốn đã tiêu thụ nhiều điện từ trước sẽ phải trả số tiền khác nhau.

Nói cách khác, điều hòa không chỉ làm tăng số kWh tiêu thụ, mà còn có thể khiến cả gia đình bước sang bậc giá điện cao hơn. Khi đó, hóa đơn cuối tháng không chỉ tăng vì dùng thêm một thiết bị, mà còn tăng vì phần điện phát sinh được tính ở mức giá cao hơn trước.

Từ ngày 10/5/2025, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh lên 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, số tiền thực tế mỗi hộ phải trả không chỉ phụ thuộc vào mức giá bình quân này, mà còn phụ thuộc vào tổng sản lượng điện tiêu thụ trong tháng. Đó là lý do cùng một chiếc điều hòa, nhưng chi phí phát sinh ở mỗi gia đình vẫn có thể chênh nhau đáng kể.

Muốn bớt tốn điện, đừng bỏ qua một việc

Ngoài thói quen sử dụng, hiệu quả vận hành của thiết bị cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ. Khi màng lọc, dàn lạnh hoặc dàn nóng bám bụi, điều hòa sẽ phải hoạt động nặng hơn để đạt được mức nhiệt cài đặt. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả làm mát mà còn khiến máy tiêu tốn nhiều điện hơn.

Vì vậy, việc vệ sinh điều hòa định kỳ là chi tiết nhỏ nhưng rất đáng chú ý. Một chiếc máy sạch, vận hành ổn định sẽ làm mát hiệu quả hơn, ít hao điện hơn và cũng bền hơn theo thời gian.

Nhìn từ phép tính EVN đưa ra, câu hỏi "bật điều hòa 8 tiếng/ngày tốn bao nhiêu tiền điện" thực ra không có một đáp án giống nhau cho mọi gia đình. Tuy nhiên, chỉ riêng một chiếc điều hòa 12.000 BTU cũng đã có thể tiêu thụ khoảng 288 kWh mỗi tháng. Điều đó cho thấy, hóa đơn điện mùa hè cao hay thấp không chỉ phụ thuộc vào việc có bật điều hòa hay không, mà còn nằm ở cách dùng, mức nhiệt cài đặt và tổng thói quen sử dụng điện của cả gia đình.



