Bật điều hòa 26 độ 8 tiếng qua đêm tốn bao nhiêu điện? Người dùng làm thử nghiệm cho ra câu trả lời

Vào mùa hè, những thiết bị làm mát như quạt và điều hòa thường sẽ được hoạt động hết công suất, nhằm phục vụ nhu cầu cho người dùng. Trong đó, điều hòa được đánh giá là thiết bị mang lại hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn.

Hiểu cơ bản, điều hòa sẽ tỏa ra hơi lạnh thay vì chỉ là gió thông thường như quạt. Từ đó không gian sẽ được làm mát toàn bộ, tối ưu và xuyên suốt trong một thời gian dài. Tuy nhiên cũng bởi đặc tính này mà điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Ảnh minh họa

Vậy nếu bật liên tục 8 giờ qua đêm, thiết bị có quá tốn điện hay không? Con số cụ thể là bao nhiêu?

Người dùng làm thử nghiệm cho ra con số

Để có được câu trả lời cho câu hỏi trên, nhiều người dùng đã trực tiếp thực hiện thí nghiệm đo lường bằng các dụng cụ chuyên dụng, nhằm có được con số cụ thể và chính xác nhất với chiếc điều hòa nhà mình. Sau đây là một người dùng như vậy. Kết quả được chính người dùng nhận xét: "Nó không quá lớn, không gây tốn kém như bạn nghĩ".

Cụ thể, anh K.Hưng đã tiến hành đo lường lượng điện mà chiếc điều hòa 9000BTU nhà mình tiêu thụ trong thời gian 8 tiếng liên tục. Thiết bị được bật từ 11h đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau với chế độ Cool, gió Auto - 26 độ C. Một máy đo chuyên dụng được kết nối trực tiếp với thiết bị để cho ra kết quả chính xác nhất.

Người dùng thử nghiệm với điều hòa nhà mình, bật ở 26 độ, chế độ Cool, gió Auto và trong 8 tiếng qua đêm (Ảnh K.Hưng)

Ở ngày đầu tiên, điều hòa tiêu thụ 1,4 Kwh. Ngày thứ 2, bật hơn 8 tiếng 1 chút, điều hòa tiêu thụ 1,7 Kwh. Và ngày thứ 3, điều hòa cũng tiêu thụ hết 1,7 Kwh. Qua kết quả trong 3 ngày, có thể thấy chiếc điều hòa nhà người dùng hoạt động rất ổn định.

Và trung bình lượng điện tiêu thụ cho 8 giờ đồng hồ với cùng 1 mức điều chỉnh ở thiết bị, sẽ là 1,6 Kwh. Tính theo giá điện sinh hoạt, người dùng sẽ phải chi trả khoảng 4.000 - 5000d/đêm bật điều hòa liên tục 8 tiếng.

Anh K.Hưng nhận xét: "Với số tiền bỏ ra như vậy, tôi thấy đây là một mức giá hợp lý để đảm bảo một môi trường thoải mái cho giấc ngủ của gia đình".

Kết quả đo sau 3 ngày từ chiếc điều hòa của người dùng (Ảnh chụp màn hình từ video)

Đo lường cho thấy, điều hòa qua 8 tiếng tiêu thụ khoảng 4-5.000đ (Ảnh K.Hưng)

Chọn điều hòa sao cho tiết kiệm điện nhất?

Trên thực tế, không phải chiếc điều hòa nào cũng có mức tiêu thụ điện giống nhau. Điều này còn được quyết định bởi công suất của thiết bị. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng điện năng mà điều hòa tiêu thụ, như nhiệt độ thực tế ngoài môi trường, tuổi thọ của điều hòa hay những công nghệ mà điều hòa được trang bị.

Hiện nay trên thị trường, ngoài các dòng điều hòa truyền thống, khi chọn mua điều hòa mới, người dùng hãy tham khảo thêm các thiết bị mang công nghệ Inverter hay có dán nhãn năng lượng nhiều sao. Điều này thể hiện đây là những chiếc điều hòa mang ưu điểm vượt trội là giúp tiết kiệm điện hơn những chiếc điều hòa khác.

1. Điều hòa công nghệ Inverter

Ảnh minh họa

Nhiều thử nghiệm của các chuyên gia đã chỉ ra, điều hòa công nghệ Inverter có khả năng tiết kiệm 30 - 50% lượng điện tiêu thụ so với điều hòa thường. Có được hiệu quả tiết kiệm điện là do cơ chế hoạt động khác biệt so với điều hòa thường của điều hòa được trang bị công nghệ Inverter.

Thiết bị sẽ hoạt động theo công nghệ máy nén biến tần. Khi khởi động thiết bị, máy nén sẽ hoạt động để làm lạnh không gian đến nhiệt độ mà người dùng cài đặt. Sau đó, máy không tắt hẳn đi mà mô tơ chỉ quay chậm lại, vẫn liên tục duy trì ở một mức nhiệt ổn định. Chính vì vậy, máy không phải khởi động lại nhiều lần, từ đó không tiêu tốn nhiều điện năng.

Thay vào đó, ở điều hòa thường, không trang bị công nghệ Inverter, khi thiết bị đạt tới nhiệt độ được cài đặt thì động cơ sẽ được tắt đi hoàn toàn. Sau đó, thiết bị sẽ phải khởi động lại từ đầu nếu muốn làm lạnh tiếp. Việc làm này diễn ra liên tục, khiến điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Biểu đồ cho thấy cách hoạt động của điều hòa Inverter (Ảnh Điện Máy Xanh)

Hiện nay trên thị trường đa phần các thương hiệu điều hòa nổi tiếng như Daikin, Toshiba, Samsung, Casper, LG... đều có những dòng điều hòa Inverter với nhiều mức công suất, phù hợp với đa dạng không gian sử dụng.

Tuy nhiên cũng bởi được trang bị công nghệ hiện đại nên giá thành của một chiếc điều hòa Inverter sẽ thường cao hơn so với điều hòa thường.

2. Điều hòa dán nhãn năng lượng nhiều sao

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP), nhãn dán năng lượng là nhãn dán trên thiết bị, cung cấp thông tin mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị đó. Tại Việt Nam, có 2 loại nhãn là nhãn xác nhận (hình ngôi sao) và nhãn so sánh (hình chữ nhật).

Người dùng có thể ưu tiên chọn sản phẩm, thiết bị được dán 1 trong 2, hoặc có thể cả 2 nhãn này. Với nhãn hình ngôi sao, nó thể hiện đây là thiết bị có mức hiệu suất năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương quy định theo từng thời kỳ.

Ảnh VNEEP

Còn với nhãn hình chữ nhật, có số lượng từ 1 đến 5 sao. Sản phẩm được dán nhãn càng nhiều sao trên 5 sao thì có nghĩa là càng tiết kiệm điện năng. Ví dụ như 1 chiếc điều hòa có nhãn dán năng lượng 4 sao, 5 sao, chắc chắn tiêu thụ ít điện, hay nói cách khác là tiết kiệm điện hiệu quả hơn so với 1 chiếc điều hòa chỉ có 3 thậm chí 2 sao.

Ngoài việc chọn mua điều hòa mới tiết kiệm điện, với những chiếc điều hòa sẵn có, người dùng cũng có thể ưu tiên sử dụng chế độ Eco, chế độ Sleep khi đi ngủ hay điều chỉnh nhiệt độ, mức gió phù hợp để không lãng phí điện năng, lại tối ưu hiệu quả hoạt động của thiết bị.