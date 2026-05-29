Bắt, di lý đối tượng có 2 lệnh truy nã trốn sang Campuchia

Tuấn Minh
|

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ, di lý một thanh niên đang có 2 lệnh truy nã trốn sang Capuchia bị trục xuất về nước để xử lý theo quy định.

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Ngô Văn Đại (SN 1995, ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Văn Đại trốn sang Campuchia năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng có 2 lệnh truy nã Ngô Văn Đại bị bắt giữ, di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 27-5, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất. Trong số này có 10 công dân quê Thanh Hóa.

Qua rà soát, xác minh nhân thân các trường hợp liên quan, công an phát hiện Ngô Văn Đại là đối tượng đang bị truy nã với 2 quyết định truy nã về các tội "Cướp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, sau khi gây án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025, Ngô Văn Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm cách vượt biên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch nhằm lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện, Ngô Văn Đại đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

