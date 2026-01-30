Theo tử vi phương Đông, rằm tháng Chạp được xem là thời điểm quan trọng khép lại một chu kỳ cũ và mở ra vận trình mới trước thềm năm mới. Đây không chỉ là lúc nhìn lại được – mất của cả năm, mà còn là giai đoạn "lọc vận", khi những điều không còn phù hợp dần rời đi, nhường chỗ cho phúc khí tích tụ từ gia đình và tổ ấm.

Tử vi cho thấy, có 3 con giáp bắt đầu từ rằm tháng Chạp sẽ bước qua giai đoạn chông chênh, vận trình dần ổn định hơn. Đáng chú ý, tài lộc của họ không đến từ may mắn nhất thời, mà chủ yếu nhờ gia đạo yên ấm, người thân nâng đỡ, tạo nền tảng vững chắc cho tiền bạc sinh sôi.

1. Tuổi Dần: Gia đình yên thì việc lớn mới thành

Ảnh minh họa

Trước rằm tháng Chạp, tuổi Dần dễ vướng vào áp lực công việc và trách nhiệm gia đình chồng chéo. Có lúc tưởng chừng phải gồng gánh quá nhiều, cả tinh thần lẫn tài chính đều mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn sau rằm, vận khí tuổi Dần bắt đầu chuyển hướng tích cực. Những mâu thuẫn trong gia đình được hóa giải, vợ chồng hoặc người thân dần thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn. Chính sự ủng hộ này giúp tuổi Dần an tâm tập trung vào công việc.

Tài lộc theo đó cũng khởi sắc. Thu nhập không bùng nổ nhưng ổn định, có dấu hiệu tích lũy rõ ràng. Với người kinh doanh, khách hàng hoặc cơ hội đến từ mối quan hệ quen biết, mang tính bền vững hơn là ngắn hạn.

2. Tuổi Mão: Phúc khí tích tụ, tiền bạc tự tìm đường vào

Tuổi Mão vốn sống tình cảm, coi trọng gia đình. Trước đó, có thể vì lo toan cho người thân mà bản thân phải hy sinh không ít, khiến tài chính chưa như ý.

Tử vi cho thấy, từ rằm tháng Chạp trở đi, phúc khí gia đình của tuổi Mão bắt đầu phát huy rõ rệt. Người thân mang đến tin vui, lời khuyên đúng lúc hoặc sự hỗ trợ âm thầm giúp tuổi Mão tháo gỡ khó khăn tài chính.

Vận tiền bạc của tuổi Mão giai đoạn này khá sáng. Có thể là khoản thu cuối năm, tiền thưởng, hoặc cơ hội mới nảy sinh từ chính môi trường quen thuộc. Quan trọng hơn, tâm thế nhẹ nhàng giúp tuổi Mão chi tiêu và quản lý tiền bạc hợp lý hơn.

Trong gia đạo, không khí ấm áp, sum vầy cũng chính là nguồn năng lượng giúp tuổi Mão giữ được lộc lâu dài.

3. Tuổi Hợi: Lộc đến từ sự đủ đầy trong nhà

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi bước vào rằm tháng Chạp với tâm thế chậm lại, ít bon chen hơn so với trước. Tử vi nhận định, chính sự an yên trong gia đình là yếu tố then chốt giúp tuổi Hợi đổi vận.

Những ai đã trải qua biến cố tình cảm hoặc áp lực kinh tế trước đó sẽ cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm từ sau rằm. Gia đình trở thành điểm tựa tinh thần, giúp tuổi Hợi vững vàng hơn trước các quyết định tài chính.

Tài lộc của tuổi Hợi tăng theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Không quá ồn ào nhưng đều đặn, đủ để trang trải và có phần dư. Với người làm công ăn lương, cuối năm dễ có khoản thu thêm; người kinh doanh nhỏ lẻ cũng gặp khách quen, buôn bán thuận lợi hơn.

Phúc khí gia đình – gốc rễ của tài lộc

Tử vi rằm tháng Chạp cho thấy, với 3 con giáp Dần – Mão – Hợi, qua được đoạn lọc vận là lúc phúc khí phát huy tác dụng. Khi gia đạo yên ổn, lòng người thuận hòa, tài lộc tự nhiên tìm đến mà không cần quá gắng sức.

Cuối năm, thay vì chạy theo những thay đổi lớn, việc giữ gìn hòa khí trong gia đình, quan tâm người thân và sống chậm lại chính là cách tốt nhất để giữ lộc, tích phúc, tạo nền tảng vững vàng cho năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm