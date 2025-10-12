Bắt đầu sản xuất xe tăng T-90M2 Ryvok-1 cực mạnh vào năm 2026

Thông tin về việc bắt đầu sản xuất phiên bản sửa đổi của T-90M đã được công bố bởi dự án phân tích Frontelligence Insight. Theo tài liệu của Tập đoàn Khoa học và Sản xuất Uralvagonzavod, nhà máy của họ sẽ bắt đầu sản xuất T-90M2 "Ryvok-1" vào năm 2026.

Các tài liệu có niên đại từ mùa xuân và mùa hè năm 2025 dự đoán rằng đến năm 2028, sản lượng xe hiện đại hóa sẽ tăng gần 80% so với mức năm 2024. Cụ thể trong giai đoạn 2027 - 2029, dự kiến sẽ sản xuất, hiện đại hóa hoặc đại tu 1.118 xe tăng T-90M và T-90M2.

Tài liệu thư từ trao đổi giữa Uralvagonzavod và Nhà máy Cơ khí Quang học Zagorsk.

Bảng tóm tắt sản xuất sẽ bị gián đoạn vào năm 2029, sau đó theo thông tin thu thập, nhà máy sẽ chỉ tập trung vào việc sửa chữa và hiện đại hóa ở mức độ phù hợp.

Xe tăng T-90M2 "Ryvok-1", được nhà máy gọi là "Object 188M2", sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2026 với tốc độ 10 chiếc mỗi năm.

Trong tương lai, số lượng chế tạo hàng năm chính xác vẫn chưa được biết, vì sản lượng được tính đến cùng với công việc liên quan mức độ phức tạp về sản xuất, hiện đại hóa và phục hồi xe tăng - 290 chiếc vào năm 2027 và 428 chiếc vào năm 2028.

Điều đáng chú ý là tên gọi nhà máy "Object 188M2" lần đầu tiên xuất hiện trong thư từ trao đổi giữa Uralvagonzavod và Nhà máy quang học-cơ khí Zagorsk (ZOMZ). Nội dung trao đổi liên quan đến việc cung cấp các linh kiện theo chỉ mục IS-445 cho "Object 188M2".

Sau này các chuyên gia phát hiện ra rằng chỉ số này được sử dụng cho cảm biến tốc độ động cơ được lắp trên mỗi chiến xa, cho phép ước tính khối lượng sản xuất dựa trên số lượng bộ phận được đặt hàng.

Lịch trình sản xuất, hiện đại hóa và sửa chữa xe tăng T-90.

Trước đó, các nhà phân tích thuộc Nhóm Tình báo Xung đột (SIT) đã đặt câu hỏi về tốc độ sản xuất xe tăng T-90M được công bố là 28 - 30 chiếc mỗi năm, họ cho rằng trên thực tế, con số có thể lên tới hàng trăm.

Trong phân tích của mình, SIT dựa trên dữ liệu từ nhà máy Uralvagonzavod. Vào năm 2001, họ đã nhận được đầy đủ đơn đặt hàng cho cả sản xuất toàn bộ và cung cấp bộ phận (bộ linh kiện và cụm lắp ráp dưới dạng tháo rời) để lắp ráp thêm tại Ấn Độ.

Ngay cả khi không tính đến việc sản xuất bộ phận, nhà máy đã chế tạo tới 140 xe tăng mỗi năm vào thời kỳ đỉnh cao. Trong 20 năm qua, họ đã vượt mốc 100 chiến xa mỗi năm tới 6 lần, do đó, sản lượng xe tăng trong giai đoạn 2022 - 2025 có thể dễ dàng vượt qua con số này, đặc biệt là khi xét đến tổn thất đáng kể ở Ukraine.