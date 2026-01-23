.t1 { text-align: justify; }

Tập đoàn Kalashnikov đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhà nước năm 2026 về sản xuất súng tiểu liên 9mm PPK-20, được cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm cả trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà sản xuất cho biết, thiết kế và tính công thái học của vũ khí đã được điều chỉnh dựa trên việc sử dụng thực tế trong điều kiện chiến đấu thực sự.

Công ty cho biết năm ngoái, sản lượng súng tiểu liên này đã tăng đáng kể, và bản thân sản phẩm cũng trải qua một số nâng cấp về công nghệ và thiết kế.

Súng tiểu liên PPK-20 được sản xuất hàng loạt cho cả các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và phục vụ xuất khẩu. Phiên bản nâng cấp đã mở rộng phạm vi đạn dược mà nó có thể sử dụng.

Loại đạn chính vẫn là đạn xuyên giáp 7N21 có sức công phá cao, trong khi vũ khí này tương thích với hầu hết các loại đạn 9 × 19mm cả trong nước và nước ngoài.

Súng tiểu liên này có thiết kế nhỏ gọn và kết hợp độ tin cậy cũng như tính tiện dụng của AK-12. Nó được trang bị báng gập với khả năng điều chỉnh độ dài và cần gạt an toàn hai bên, giúp dễ sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov - ông Alan Lushnikov, nhấn mạnh rằng PPK-20 là một trong những khẩu súng tiểu liên tốt nhất trong phân khúc và sẽ vẫn giữ được tính hữu dụng trong dài hạn.

Súng tiểu liên PPK-20 liên tục được cải tiến.

Hiện tại, công ty đang tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những vũ khí đã được chứng minh hiệu quả trong hoạt động tác chiến một cách kịp thời và đầy đủ.

Việc bắt đầu hợp đồng vào năm 2026 cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với PPK-20 và nhu cầu tiếp tục đưa khẩu súng này vào hệ thống vũ khí của lực lượng an ninh Nga.

Quá trình cải tiến vũ khí dựa trên hiệu suất chiến đấu phản ánh xu hướng chung là đẩy nhanh việc thích ứng của vũ khí cá nhân với những yêu cầu của các cuộc xung đột hiện đại, nơi tính nhỏ gọn, đa dụng của đạn dược và tiện dụng cho hoạt động trong không gian hạn hẹp là rất quan trọng.